Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu

        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Program Yönetimi Direktörü ve Sorumlu Yetkilisi Adham İsmail, COP31'in, iklim değişikliğinin sağlık sistemleri üzerindeki etkilerine dair işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir başlangıç noktası olabileceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu

        İsmail, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

        Doğu Akdeniz Bölgesi'nde DSÖ temsilcisi olarak görev yaptığı dönemde iklim değişikliğinin bu bölgedeki ülkelere nasıl etki ettiğini şahsen gözlemleyebildiğini dile getiren İsmail, iklim değişikliğinin bulaşıcı veya bulaşıcı olmayan hastalıkların etkenlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

        İsmail, sıcak hava dalgalarındaki, kum fırtınalarındaki ve su kıtlığındaki değişikliklerin bölgedeki hastalıkların epidemiyolojik profilinde de değişikliğe yol açtığına işaret ederek, "Artık bölgemizde ortadan kalktığını sandığımız hastalıkların giderek daha fazla yeniden ortaya çıktığını görüyoruz, harekete geçmek için artık mükemmel verileri bekleyemeyiz. Bence Türkiye'de COP31'de yaşananlar, artık eyleme geçiyor olduğumuz için hepimizi gururlandıran bir durumdur, hemen harekete geçmeliyiz" dedi.

        REKLAM

        "ARTIK BEKLEMEK YOK"

        COP31'in temasının "derhal harekete geçmek" olduğuna işaret eden İsmail, "Artık beklemek yok. Bunu son derece net bir şekilde görüyoruz. Bu nedenle, uyum planımızı nasıl ilerleteceğimiz, bölgemizdeki her ülkede ulusal uyum planlarını nasıl oluşturacağımız konusunda uzmanların önerilerini gerçekten bekliyoruz çünkü bildiğiniz gibi her bağlam birbirinden farklıdır. Türkiye'ye büyük bir takdirimi sunmak istiyorum çünkü ilk COP'tan bu yana ilk kez Türkiye, sağlığı iklim değişikliği gündeminin bir parçası haline getirdi ve iklim değişikliğinin etkilerini nasıl ele alabileceğimizi gündeme taşıdı. Bu, DSÖ olarak bizim gerçekten takdir ettiğimiz bir durum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Artık sağlık konusuna gündemde daha fazla yer verildiğini dile getiren İsmail, şunları kaydetti: "İklim değişikliğinin şokunu hafifletecek daha dayanıklı sağlık sistemlerine ve bölgemizde ortaya çıkacak ve uygulanmaya başlanacak ulusal eylem planlarını finanse etmek için daha sürdürülebilir finansmana ihtiyacımız var. Ürdün, Fas ve Tunus, bu konuda adım atmaya başladı. Somali ve Irak da yolda. Bölgemizdeki birçok ülke, bu gündem maddeleri üzerinde ilerlemeye başlıyor. Dolayısıyla ülkelerin bu konuda atacakları adımlara yönelik sonuçları, teknik ve mali taahhütlerini gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz."

        REKLAM

        İsmail, Doğu Akdeniz'deki birçok ülkede çatışmaların yaşandığına işaret ederek, "Bu bölge, yerinden edilme ve insanların yaşadıkları yerlerin değişmesi açısından en büyük bölgedir. Bu, insanların eskiden yaşadıkları yerlerden aldıkları hizmetlerin de onlarla birlikte taşınması gerektiği anlamına gelir ve elbette ülkeler bu durumu karşılayamıyor. Elbette bu durum, su ve su kıtlığı sorununu daha da ağırlaştırmaktadır" ifadelerini kullandı.

        "DAHA FAZLA İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Hastanelerin, aniden gelen bu göçmen ve mülteci dalgalarını kaldıramadığının altını çizen İsmail, bu durumun mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri barındırma ve entegre etme kabiliyetini olumsuz etkilediğini ve zaten kırılgan olan sağlık sistemleri üzerinde baskı yarattığını vurguladı.

        REKLAM

        İsmail, bunun DSÖ'nün hizmet sunma ve barındırma kapasitesini etkilediğini ve hastalıkların daha fazla yayılmasına, doğru zamanda müdahale edilememesine yol açtığını söyledi.

        Bu sorunların çözümüne ilişkin ortaya konulan planların hayata geçirilebilmesi için teknik ve mali kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu belirten İsmail, "Sadece hükümetlerden değil STK'lerden, toplum temelli girişimlerden ve diğer BM kurumları da dahil tüm ortaklarımız ve paydaşlarımızdan daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Bu sorunları çözmek için herkesin bir araya gelmesi gerekiyor çünkü biliyor musunuz, eğer birlikte harekete geçmezsek hepimiz bundan etkileneceğiz" dedi.

        REKLAM

        İsmail, BM kurumlarının karşı karşıya kaldığı kaynak kısıtlamaları da göz önüne alındığında işbirliği yapılmadığı sürece belirlenen hedeflere ulaşılamayacağına dikkati çekerek, "Türkiye’nin liderliğinde düzenlenen COP31 toplantısı, bahsettiğimiz tüm konuları ele almaya yönelik bir başlangıç noktası olabilir" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sigorta Sayfası - 13 Kasım 2026 (Sigortacılıkta "İklim" Tedbirleri Neler?)

        Sigortacılıkta "İklim" tedbirleri neler? İklim için nasıl bir işbirliği gerekiyor? Sigorta sektörü hangi planlamaları yapıyor, öncelikleri ne? Yenilenebilir enerji sigortası nedir? Sigorta sektörü için iklim riskleri ne? Sigorta Sayfası'nda Rahim Ak sordu; NEOVA Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğ...
        #DSÖ
        #cop31
        #haberler
        #iklim değişikliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ara ödemelere devam edilecek
        Ara ödemelere devam edilecek
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        "Lodos 24 saat kuvvetli esecek" Marmara ve Kuzey Ege için kritik uyarı!
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Bu başarı bir tesadüf değildir"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        DSÖ yetkilisi İsmail'den COP31'in iklim kaynaklı sağlık sorunlarıyla mücadeledeki rolüne vurgu
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        "149 bin lira civarında para gönderildi"
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!