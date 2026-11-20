Kediler, hastalık ve ağrı belirtilerini gizleme eğilimleri nedeniyle sağlık sorunları ilerleyene kadar fark edilmeyebiliyor. Özellikle böbrek hastalıkları, ağız ve diş sağlığı sorunları ile yaşa bağlı rahatsızlıkların erken dönemde belirti vermemesi, düzenli veteriner hekim kontrollerini önemli hale getiriyor.

Acil Veteriner Hekimleri Derneği, Kedi Hekimliği Derneği, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği, Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği ve Özel Hayvan Hastaneleri Derneği tarafından başlatılan "Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" kampanyasıyla kedi sahiplerine çağrıda bulunuldu.

"KEDİLER DERDİNİ ANLATAMAZ" MESAJI VERİLDİ

16 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyada, “Kediler derdini anlatamaz” mesajıyla koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekildi.

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Veteriner hekimler, düzenli kontrollerin hastalıkların erken teşhis edilmesine ve kedinin ihtiyaçlarına uygun koruyucu sağlık planı oluşturulmasına katkı sağladığını belirtiyor. İştah, su tüketimi, vücut ağırlığı, tuvalet alışkanlıkları, hareketlilik ve davranışlardaki değişiklikler hastalıkların ilk işaretleri arasında yer alabiliyor. Bu nedenle kedilerin günlük rutinlerindeki farklılıkların dikkate alınması ve şüpheli durumlarda veteriner hekime başvurulması öneriliyor.

Özellikle ileri yaştaki kedilerde kronik hastalık riskinin arttığına dikkat çekilirken, veteriner kontrolü sıklığının hayvanın yaşı, yaşam biçimi ve sağlık durumuna göre belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

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KEDİ SAHİPLERİNE 5 ÖNEMLİ UYARI!

Veteriner hekimler, kedilerin sağlığını korumak için şu noktalara dikkat edilmesini öneriyor:

* Düzenli sağlık kontrolleri: Kedinin yaşı, sağlık durumu ve bireysel risklerine uygun aralıklarla veteriner muayenesi yaptırılmalı.

* Aşı ve parazit uygulamaları: Veteriner hekimin önerdiği koruyucu sağlık programları aksatılmamalı.

* Doğru beslenme: Kedinin yaşına, vücut kondisyonuna ve sağlık durumuna uygun beslenme planı oluşturulmalı.

* Davranış değişiklikleri: İştah, su tüketimi, hareketlilik ve tuvalet alışkanlıklarındaki farklılıklar takip edilmeli.

* İleri yaş takibi: Yaşla birlikte artan kronik hastalık riskine karşı kontroller gerektiğinde sıklaştırılmalı.