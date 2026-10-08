Kızını ameliyat masasında kaybetmişti! Özel hastane, Adli Tıp'tan evrak gizledi iddiası

İzmir'de özel bir hastanede geçirdiği estetik burun ameliyatı sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Hatice Öncü'nün otopsi ve adli tıp inceleme raporu tamamlandı.

Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda en dikkat çeken husus, ameliyatın yapıldığı özel hastanenin soruşturmayı yürüten makamların ve Adli Tıp'ın resmi talebine rağmen operasyon notlarını ve epikriz raporunu aylarca kuruma ulaştırmaması oldu. Ailenin şikayeti üzerine İzmir Morg İhtisas Dairesi, dosyanın nihai karar için İstanbul Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'na gönderilmesini kararlaştırdı.

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İzmir Grup Başkanlığı'nın 30 Nisan 2026 tarihli resmi yazısıyla ameliyat ve tedavi detaylarının istendiğinin hatırlatıldığı raporda şu ifadeler yer aldı: "Özel hastanede uygulanan ameliyatın ve tedavinin ayrıntılarını belirten, ameliyat notunu içeren epikriz raporu incelenmek üzere istenmiş olmakla birlikte, otopsi raporunun düzenlendiği tarihe dek tarafımıza gönderilen herhangi bir belge bulunmadığından, otopsi raporumuz mevcut tıbbi belgeler ve otopsiden elde edilen tespitler göz önüne alınarak düzenlenmiştir."

"HASTANE YETERSİZSE AMELİYATI YAPTIRMAYACAKSINIZ"

Kızının vefatının üzerinden 6 ay geçmesine rağmen raporun tamamlanamamasına ve hastanenin tutumuna isyan eden baba İbrahim Öncü: "Ölümünden 6 ay geçti. Daha hala Adli Tıp raporu tamamlanmadı. Epikriziyle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a vermediklerinden dolayı süreç İstanbul'daki Adli Tıp'a gitti. Orada da şu an soruşturma başladı. Sağlık Bakanlığı'na süreçle ilgili tekrar ifade verdim. Benim bir baba olarak, kızıma ne oldu o Metropol Hastanesi'nde? Neyi eksikti? Ne cihaz eksikti de benim kızımın akciğerinde ve beyninde ödem oluştu? Ne yetersizdi de küçücük bir operasyonda kızım öldü? Hiç kimse güvenip de kendi parasıyla bir doktorun masasında, özel bir hastanede canını teslim edip yatmayacak mı? Hastanede donanım sağlıklı değilse o ameliyatı yapmayacaksınız. Milletin canını yakmayacaksınız. Benim canım yandı, benim kızım yandı; başkasının canı yanmasın" diye konuştu.

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"DEVLETE MEYDAN OKUR GİBİ BELGE SAKLIYORLAR"

Hastanenin süreci bilerek geciktirdiğini söyleyen İbrahim Öncü, "Kızımın sağlık durumu çok iyiydi, ilk defa ameliyat oldu. Zaten Adli Tıp raporundaki değerlerine baktığımızda ameliyata engel hiçbir durumu yoktu. Sadece akciğerinde ve beyninde ödem oluştuğunu gösteriyor. Buradaki Adli Tıp raporumuz eksik kalıyor. 'Hastane bu iki belgeyi neden vermiyor?' diye savcılığa tekrar dilekçe yazdım. Metropol Hastanesi ne bir başsağlığı diledi, ne de aradı. Şunu düşünüyorum: Hastane benim epikrizimle ameliyathanedeki monitör kayıtlarını Adli Tıp'a ve İstanbul'a niye göndermiyor? İzmir'deki Adli Tıp raporuna ve Sağlık Bakanlığı'na vermediler. Devlete meydan okur gibi belgeleri saklıyorlar, vermiyorlar. Benim Adli Tıp raporum eksik kalıyor, kızımın ölüm sebebi tamamlanmıyor. Yoğun psikiyatrik tedavi görüyorum, ilaç kullanıyorum. Bu süreç beni çok yordu. 'Kızım neden öldü?' diyorum, dosyaya eksik belge ve çözülemeyen monitör sunuyorlar" dedi.

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"SÜREÇ KASTEN UZATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

Ailenin avukatı Ayşe Gizem Tan ise hastanenin sorumluluktan kaçmaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu: "Adli Tıp raporunda hastane tarafından sunulmayan epikriz notları ve ameliyat görüntülerinin tamamlanması için Adli Tıp tarafından bir süre tanındı. Bu süre tabii ki karşı tarafça bu eksikliklerin tamamlanması yönündeydi; fakat belli oluyor ki bu eksiklikler bilinçli olarak oluşturulmakta ve süreç uzatılmaya çalışılmakta. Fakat bu durum haklılığı geciktiremeyeceği gibi ihmallerin de üstünü kapatamayacaktır. Biz gerekenin ivedilikle yapılmasını, eksikliklerin tamamlanarak Yüksek Sağlık Kurulu tarafından incelemelerin bitirilmesini ve bu vahşete sebebiyet verenlerin gerekli cezaları alması yönünde elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım en kısa sürede neticelenir."

Eksik belgelerin soruşturma dosyasına girmesinin ardından anestezi ve ameliyat sürecinde tıbbi kusur, ihmal veya gecikme bulunup bulunmadığı İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun vereceği nihai kararla kesinleşecek.