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        Haberler Sağlık Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!

        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!

        İzmir'de, 23 yaşındaki Hatice Öncü özel bir hastanede girdiği burun ameliyatının ardından hayatını kaybetti. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatırken genç kadının ailesi de suç duyurusunda bulundu. İşte yürek yakan olayın detayları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 13:38 Güncelleme:
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        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!

        İzmir'de, alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Hatice Öncü, burun estetiği ameliyatı olmak için 22 Nisan Çarşamba günü Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye gitti.

        Hayatını kaybeden Hatice Öncü.
        Hayatını kaybeden Hatice Öncü.

        AMELİYAT SIRASINDA FENALAŞTI

        Ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Durumunun kötüleşmesinin ardından 23 Nisan Perşembe günü İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledilen genç kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak (soldan ikinci), kızının güle oynaya ameliyata girdiğini söyledi.
        Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak (soldan ikinci), kızının güle oynaya ameliyata girdiğini söyledi.

        AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Öncü'nün cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aile kızlarının vefatının ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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        Baba İbrahim Öncü ise kızının narkozdan uyanamadığını iddia etti.
        Baba İbrahim Öncü ise kızının narkozdan uyanamadığını iddia etti.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

        "GÜLE OYNAYA AMELİYATA GİRDİ"

        Hatice Öncü'nün annesi Remziye Kanak, kızının öldüğüne hala inanamadığını söyledi. Kızının güle oynaya burun estetiği ameliyatına girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan çıktı, yoğun bakıma aldılar, kızı kurtaramadılar bizi buraya gönderdiler.

        "BEYİN VE CİĞERDE ÖDEM OLUŞMUŞ"

        O hastaneyi kapatsınlar. Şikayetçiyim. Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Daha benim kızım 23 yaşındaydı, sapasağlamdı, ayaklarıyla gitti. 'Kızın beyninde ve ciğerlerinde ödem olmuş' dediler. 'Kızınız iyi' dediler. Yalandan beni kandırdılar, oyaladılar" dedi.

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        "NARKOZDAN UYANAMADI" İDDİASI

        Baba İbrahim Öncü ise ameliyatın yapıldığı hastanedeki belgelerde kızının narkozdan uyanamadığına ilişkin bilgilerin olduğunu iddia etti.

        "AMELİYAT ANINDA BİR ŞEY OLMUŞ"

        Acılarının büyük olduğunu anlatan baba, "Onlardan şikayetçi olduk. O hastanede kızım entübe yapılmış. Hastaneye gelirken doktorla telefonla konuştum. Kızın neyi var diye sordum? Doktor bana 'sevk etmem lazım' dedi. O ameliyat anında bir şey olmuş. Yanlış bir ameliyat oldu" diye konuştu.

        Öte yandan Öncü, olayın ardından aile bireylerinin hastanede fenalaştığını ancak hastanenin vezneye para ödemeden tedavi yapılmayacağını söylediğini öne sürdü. Dede Mehmet Mahsum Kanak ise torununun ameliyat için 70 bin lira ödediğini söyledi.

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        Torunun sağlıklı bir şekilde ameliyata girdiğini anlatan Kanak, "Ameliyattan saat 16.00'da çıkıyor, kız uyanmıyor. Güçleri yetmediği için bir gece orada bırakıyor sonra İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk ediyorlar. Kızımız bugün sabah vefat etti." diye konuştu.

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        #İzmir
        #Son dakika haberler
        #Burun estetiği ameliyatı
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