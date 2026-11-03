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        Haberler Sağlık Enfeksiyon ve Salgın Prof. Dr. Günal, grip ve soğuk algınlığı arasındaki farkları anlattı

        Prof. Dr. Günal, grip ve soğuk algınlığı arasındaki farkları anlattı

        Samsun'da son dönemde gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşanırken, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, grip ile soğuk algınlığının sık sık karıştırıldığını belirterek özellikle kronik hastalığı bulunan kişileri uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 21:00 Güncelleme:
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        Grip ile soğuk algınlığını karıştırmayın

        Samsun'da son 1-1,5 aylık dönemde gribal enfeksiyon vakalarında artış yaşandı. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özgür Günal, grip ile soğuk algınlığı arasındaki farklara dikkat çekerek özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişilerde gribin ciddi sağlık sorunlarına ve ölümcül tablolara yol açabileceğini söyledi.

        GRİP VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

        Grip ile soğuk algınlığının sıklıkla karıştırıldığını belirten Prof. Dr. Günal, iki hastalığın belirtilerinin ve etkenlerinin farklı olduğunu vurguladı.

        Günal, "Grip ile soğuk algınlığı genel olarak birbiriyle karıştırılan kavramlardır. Soğuk algınlığının hem etkenleri hem de belirtileri gribe göre farklıdır. Hastalar genellikle halsizlik, yorgunluk, burun akıntısı, hapşırık ve iştahsızlık gibi birtakım şikayetlerle başvuruyorlar. Genel olarak halk arasında 'Grip oldum' şeklinde değerlendiriliyor ancak bu, biraz hatalı bir kullanım. Grip dediğimiz hastalık ise daha çok ciddi yüksek ateş, kas ağrıları ve yatağa düşürecek tarzda şikayetlerin olduğu bir tabloyu tanımlıyor. Grip biraz daha ağır ve yatağa düşüren bir hastalıktır. Soğuk algınlığı ise ayakta geçirebildiğimiz bir hastalık türüdür" dedi.

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        KRONİK HASTALIĞI OLANLARA GRİP UYARISI

        Gribin bazı kişilerde ölümcül sonuçlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Günal, "Grip enfeksiyonlarında eğer altta yatan bir kalp veya akciğer hastalığı varsa, kemoterapi alınıyorsa bu kişilerde grip enfeksiyonlarının ağır hastalıklara dönüşmesi sık görülen bir tablodur. O yüzden bu kişilerin özellikle dikkat etmesi, kendilerini bu hastalığa karşı daha fazla koruması ya da böyle bir şikayet olduğunda mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak yardım alması gerekiyor" diye konuştu.

        SAMSUN'DA GRİBAL ENFEKSİYON VAKALARI ARTTI

        Son 1-1,5 aylık dönemde Samsun'da gribal enfeksiyon vakalarının arttığını belirten Günal, özellikle acil servislere başvuruların yoğunlaştığını ifade etti.

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        Prof. Dr. Günal, "Özellikle bu mevsimlerde, 15 Ekim'den sonra sıklıkla tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da gribal enfeksiyonların daha sık görülmeye başlandığı dönemlerdir. Çünkü özellikle yaz mevsimi sonrası havalar soğumaya başladıktan sonra genellikle kapalı mekanlara çekilmeye başlıyoruz, daha toplu alanlarda bulunmaya başlıyoruz. Son 1-1,5 aylık dönemde Samsun'da özellikle acil servislere çok sayıda hasta başvurmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.

        GRİPTEN KORUNMAK İÇİN AŞI ÖNERİSİ

        Gripten korunmanın en önemli yollarından birinin aşı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Günal, özellikle ileri yaştaki ve kronik hastalığı bulunan kişilere her yıl grip aşısı yaptırmalarını önerdi.

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        Günal, "İlk önce kendimizi korumaya başlamalıyız. Bunun da birinci kuralı grip aşısı olmak. Her yıl grip aşısı olarak hastalığa karşı ciddi oranda kendimizi koruma şansımız var. İleri yaşlardaysanız, kronik bazı hastalıklarınız varsa, vücut direncini düşüren hastalık veya tedavi durumlarınız varsa mutlaka yılda en az bir kere grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Onun dışında da mümkün olduğu kadar el hijyenine dikkat etmek, toplu taşımalarda ve toplu alanlarda sık sık el yıkamak gibi önlemlerle kendimizi bu hastalıktan koruyabiliriz" dedi.

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