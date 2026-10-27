Resmi Gazete'de yayımlandı! Tıbbi müdahale öncesi hasta rızası elektronik ortamda alınacak

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık hizmetlerinde dijitalleşme kapsamında, tıbbi müdahaleler öncesinde alınan bilgilendirilmiş rıza işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine imkân sağlayan yönetmelikle bugüne kadar kâğıt üzerinde ve ıslak imza yoluyla yürütülen süreçlerin elektronik ortamda da gerçekleştirilebilmesi, vatandaşların bu kayıtlara e-Nabız üzerinden kesintisiz şekilde erişilebilmesi sağlandı.

Mevzuata göre ise, hastalardan, büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere; hasta üzerinde gerçekleştirilecek tüm tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formu (aydınlatılmış onam) alınması zorunluydu.

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BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Yeni düzenlemeyle vatandaşlar, tıbbi müdahaleler öncesinde kendilerine sunulan bilgilendirilmiş rıza formlarını doğrudan e-Nabız hesapları üzerinden inceleyebilecek ve rızalarını elektronik ortamda beyan edebilecek.

Tüm süreçlerde, sağlık tesisine başvuran hastanın ve bilgilendirilmiş rıza alınması sürecini yürüten ilgili sağlık meslek mensubunun kimliği tıbbi müdahale öncesinde doğrulanacak.

KISA MESAJLA DOĞRULAMA YÖNTEMİYLE RIZA VERİLEBİLECEK

Yönetmelik kapsamında vatandaşlar, bilgilendirilmiş rızalarını doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre ile de verebilecek.

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Dijital sistemleri kullanmakta güçlük çeken, sağlık durumu veya engellilik gibi nedenlerle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların da yararlanabilmesi için cep telefonlarına gönderilen kısa mesaj şeklindeki doğrulama kodunu sağlık tesisindeki yetkili personele iletmeleri ve kodun ilgili sağlık bilgi sistemlerine girilmesiyle işlemlerini tamamlamaları sağlanacak.

Bu durumda, hasta ve ilgili sağlık meslek mensubunun kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek, hastanın rıza beyanı, doğrulanmış cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık şifre veya e-Nabız üzerinden alınacak. Bu sayede, rızanın ilgili hasta tarafından verildiği teyit edilecek ve işlem güvenliği sağlanacak.

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VATANDAŞLAR ELEKTRONİK RIZA KAYITLARINI E-NABIZ’DAN GÖREBİLECEK

Elektronik ortamda alınan bilgilendirilmiş rıza formları, Bakanlığın merkezi veri kayıt sistemine aktarılarak e-Nabız üzerinden vatandaşların erişimine sunulacak.

HASTA HAKLARI VE İŞLEM GÜVENLİĞİ KORUNACAK

Bilgilendirilmiş rızanın elektronik ortamda alınması süreçlerinde hastanın yeterli, anlaşılır ve zamanında bilgilendirilmesi ile özgür iradesiyle karar vermesi ilkeleri korunacak.