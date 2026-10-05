Rusya'da salgın endişesi

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan Veba ile Mücadele Enstitüsünde görevli bir kişinin şüpheli ölümü laboratuvar kazası ve salgın endişelerine yol açtı. Rus araştırmacı vebadan hayatını kaybederken; yüzlerce kişi karantinaya alındı, 5 hastane kapatıldı.

NDTV World'de yer alan habere göre, olay, Şelehov'daki Veba Araştırma Enstitüsü'nde meydana geldi. Darya Shipilova olarak tanımlanan teknisyenin, kırılan bir deney tüpü nedeniyle son derece bulaşıcı olan ve erken tedavi edilmediğinde ölümcül olabilen pnömonik vebaya yakalandığı bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre Shipilova, tıbbi personele test için örnek toplarken canlı bakteri içeren bir deney tüpünü yanlışlıkla kırdığını söyledi.

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Shipilova'nın 29 Eylül'de Şelehov'da şiddetli zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybetmeden önce solunum cihazına bağlandığı bildirildi. Shipilova, 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Temas etmiş olabileceği 200'den fazla kişi karantinaya alındı.

AÇIK ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

İrkutsk'ta kamuya açık etkinliklerin de iptal edildiği bildirildi.

İrkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev, başlangıçta "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon" şüphesi bulunan bir vakanın ortaya çıktığını söyledi ve halkı sakin olmaya çağırdı.

Ancak Kobzev, pazar günü yaptığı açıklamada bunun etiyolojisi bilinmeyen bir zatürre vakası olduğunu söyledi.

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Kobzev, "Hastayla temas eden kişilerin tamamı tespit edildi, muayene edildi ve günlük laboratuvar testleriyle tıbbi gözetim altında tutuluyor" dedi.

Kobzev, 2 Ekim'de acil durum kontrol önlemlerini koordine etmek üzere tüketici güvenliği denetim kurumu Rospotrebnadzor'un başkanıyla görüştüğünü söyleyerek, "Rospotrebnadzor, salgınla mücadele kapsamında tüm önlemleri uyguluyor" ifadelerini kullandı.

PNÖMONİK VEBA VEBA NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre veba, son derece bulaşıcıdır ve enfekte pirelerin ısırması ve dağ sıçanı gibi enfekte hayvanlarla temas yoluyla hayvanlardan insanlara bulaşabilir. Akciğerleri etkileyen veba olarak da adlandırılan pnömonik veba, hastalığın en tehlikeli formudur.

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Belirtiler enfeksiyondan kısa süre sonra, bazen 24 saat içinde ortaya çıkar. Belirtiler arasında nefes darlığı ve çoğunlukla kanlı balgamla birlikte görülen öksürük gibi ciddi solunum yolu semptomları bulunur.

Kuluçka süresi 24 saat kadar kısa olabilir ve pnömonik vebaya yakalanan kişiler, solunum yoluyla yayılan partiküller aracılığıyla hastalığı diğer insanlara bulaştırabilir.

DSÖ internet sitesinde, "Tedavi edilmeyen pnömonik veba, erken teşhis edilip tedavi edilmezse ölümcül olabilir" açıklamasında bulundu.

Ancak hastalık zamanında, tercihen belirtilerin başlamasından sonraki 24 saat içinde tespit edilip tedavi edilirse iyileşme oranları yüksektir.

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"BEYAZ SARAY VEBA SALGINI ŞÜPHESİNİ TAKİP EDİYOR"

AA'nın Axios sitesi kaynaklı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ismi paylaşılmayan yetkililer, hükümetin Rusya'daki 'veba salgını şüphesini ve ilgili karantina sürecini' takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini ifade etti.

Axios'un haberinde, Beyaz Saray sözcüsünün ilgili soruları Dışişleri Bakanlığına yönlendirdiği ancak Bakanlıktan konuya ilişkin sorulara henüz yanıt alınamadığı kaydedildi.

İrkutsk Bölge Valisi İgor Kobzev, 2 Ekim'de, bölgede yaşayan bir kişide "özellikle tehlikeli bir enfeksiyon şüphesi" bulunduğuna ilişkin bilgiler üzerine olağanüstü sıhhi ve salgınla mücadele komisyonu toplantısı düzenlendiğini duyurmuştu.

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Bazı sosyal medya kanalları ise aynı gün, veba ile mücadele enstitüsü çalışanının "akciğer vebası" nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürmüştü.