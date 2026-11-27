Bakanlıktan, 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'na ilişkin açıklama yapıldı.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan açıklamada, İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'na başvuruların, "ekip.saglik.gov.tr" adresindeki Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden alındığı belirtildi.

Adayların sisteme, e-Devlet şifresi, e-imza veya mobil imza yöntemlerinden biriyle giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, kimlik doğrulamasının ardından adayların ad ve soyad bilgilerinin başvuru ekranına otomatik olarak aktarıldığı bildirildi.

Adayların, tercihlerini yaptıktan sonra formdaki bilgilerin doğruluğunu onaylayarak başvurularını kesinleştirdiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

REKLAM

"Kura çekimleri, önceden duyurularak noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve Bakanlığımızın sosyal medya hesabından canlı yayımlanmaktadır. Bilgisayar ortamında yapılan yerleştirmelerde adayların ad ve soyadlarına bakılmaksızın adayları ayırt edici bilgi olarak başvuru numaraları esas alınarak tercihlerine göre kura ile belirlenmektedir.

26 Kasım 2026 tarihinde saat 10.30’da başlayan 2026 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası'nın tamamlanmasının ardından, ekranda adı 'İŞ', soyadı 'YERİ' olarak görünen kayıt incelenmiştir. İlk incelemede, adayın başvuru formunda da aynı bilgilerin yer aldığı görülmüş ve durum noterle birlikte tutanak altına alınmıştır.

REKLAM

Ad ve soyad bilgileri kura sonucunu etkilememektedir. Söz konusu bilgilerin başvuru formuna nasıl yansıdığına ilişkin inceleme başlatılmıştır."