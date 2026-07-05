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        Haberler Sağlık Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak

        Sigarayı bırakmak isteyen 1 milyon kişiye ücretsiz ilaç desteği sağlanacak

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşa daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:15 Güncelleme:
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        1 milyon kişiye ücretsiz! Resmi Gazete'de yayımlandı

        Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından, sigarayı bırakma tedavisini de kapsayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti.

        Memişoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla, sigarayı bırakma tedavisinde 1 milyon vatandaşımıza daha ilaç ve tıbbi destekleri tamamen ücretsiz ulaştıracağız. Sosyal güvencesi olsun ya da olmasın, bu bağımlılıktan kurtulmak isteyen her bir vatandaşımızın sonuna kadar yanındayız. Gelin, sağlıklı bir gelecek için bugün yeni bir başlangıç yapalım. Sigara Bırakma Polikliniklerimiz ve ALO 171 hattımızla yanınızda olmaya hazırız."

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