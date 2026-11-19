Sosyal medyada popülerlik kazanan "glass skin" yaklaşımı, cildin parlak, pürüzsüz, nemli ve gözeneksiz görünmesini hedefleyen bakım uygulamalarına dayanıyor. Bu görüntü için birden fazla ürünün aynı rutin içerisinde kullanılması, farklı aktif içeriklerin üst üste uygulanması ve kısa sürede sonuç alınacağı yönünde vaatler öne çıkıyor. Ancak her cildin yapısı ve hassasiyet düzeyi farklı olduğundan, bu önerilerin kişisel özellikler dikkate alınmadan uygulanması çeşitli dermatolojik sorunlara yol açabiliyor.

VİDEOLARDA BİLİMSEL KAYNAK YOK

Avrupa Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi'nin 2026 kongresinde sunulan araştırmada, TikTok'ta “glass skin” ve Kore cilt bakımı rutinleriyle ilişkilendirilen 38 video incelendi. Araştırma sonuçlarına göre videoların 36'sında, başka bir ifadeyle yüzde 94,7'sinde en az bir potansiyel olarak yanıltıcı iddia yer aldı. Videoların yüzde 84'ünde farklı cilt tipleri dikkate alınmazken, yüzde 45'inde birden fazla aktif içeriğin birlikte kullanılmasına yönelik önerilerde uygun güvenlik uyarıları bulunmadı. İçeriklerin yüzde 32'sinde ise anında sonuç alınacağı yönünde vaatler yer aldı. İncelenen videoların hiçbirinde bilimsel kaynak gösterilmedi. Yalnızca bir videoda olası tahriş riskinden, iki videoda ise güneşten korunmanın öneminden söz edildi.

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Aynı kongrede sunulan başka bir araştırmada ise sosyal medya platformlarında önerilen kozmetik ve dermatolojik ürünleri kullandıktan sonra yeni cilt sorunları yaşayan veya mevcut şikâyetleri şiddetlenen 94 hasta değerlendirildi. Araştırmada en sık karşılaşılan sorun yüzde 42 ile irritan kontakt dermatit oldu. Bunu yüzde 28 ile yeni başlayan veya şiddetlenen akne, yüzde 12 ile rozasea alevlenmesi ya da rozasea benzeri dermatit, yüzde 11 ile inflamasyon sonrası gelişen hiperpigmentasyon ve yüzde 7 ile yüzeysel kimyasal yanıklar izledi.

"DAHA FAZLA ÜRÜN, DAHA SAĞLIKLI CİLT ANLAMINA GELİYOR"

Çok aşamalı bakım rutinlerinin her cilt tipi için uygun olmadığını belirten Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Aslı Tatlıparmak,“Retinol, AHA ve BHA gibi aktif içerikler doğru şekilde kullanıldığında cilt bakımında fayda sağlayabiliyor. Ancak bu ürünlerin bilinçsizce ve bir arada uygulanması kızarıklık, yanma, kuruluk ve kontakt dermatit gibi sorunlara yol açabiliyor. Özellikle birden fazla güçlü içeriğin aynı rutine eklenmesi cildin koruyucu bariyerini zayıflatarak hassasiyeti artırabiliyor. Daha fazla ürün kullanmak, daha iyi sonuç almak anlamına gelmiyor.

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Bir kişinin cildinde olumlu sonuç veren bakım rutini, başka bir kişide aynı etkiyi göstermeyebilir. Videolarda görülen parlak ve pürüzsüz görünümün ışık, filtre ve çekim koşullarından etkilenebileceğini de unutmamak gerekiyor. Cilt bakımında amaç kısa sürede kusursuz bir görünüm elde etmek yerine cildin sağlığını korumak olmalı. Bunun için popüler ürünleri takip etmek yerine cildin yapısına uygun ürünler seçilmeli ve temel bakım adımları ihmal edilmemeli” ifadelerini kullandı.