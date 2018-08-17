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Sağlıklı bir bayram için beslenme uyarıları!

Diyetisyen Aylin İlküplü, et ve tatlı tüketiminin arttığı kurban bayramının kilo alımını da beraberinde getirdiğini söyleyerek uyarılarda bulundu

17.08.2018 - 13:08 | Güncelleme: DHA

Adana'da özel bir tıp merkezinde görevli Aylin İlküplü, Kurban Bayramı döneminde sağlıklı beslenme konusunda önerilerde bulundu. İlküplü, doğru bir beslenme planı sağlanamadığında, en azından seçimlerde dikkatli olmaya çağırdı. Bayram sabahı günün en önemli öğünü olan kahvaltının kesinlikle atlanmaması gerektiğine dikkat çeken İlküplü, "Bayram sabahlarında kavurmalı sofralar yerine tok tutacağı için yumurtayı tercih edebilir, peynir, tam buğday ekmeği, salatalık, domates gibi gıdalarla çeşitlendirebilirsiniz. Tüketilecekse makarna, börek, pilav gibi karbonhidrat özelliği olan yiyecekleri öğle yemeğinde tüketin. Akşam öğününde ise sofranızda et, salata, sebzeye yer verin. Ancak et tüketimi yapılırken fırında, ızgara, haşlama tercih edilmeli, kızartmaya yer vermemelisiniz. Özellikle etin yağlı kısımlarının tüketilmesinden kaçınmalısınız" dedi.

 

VÜCUT FAZLA KALORİ ALABİLİR
DHA'nın haberine göre, bayram boyunca ikram edilen şerbetli tatlılar, sarmalar ve hamur işleri nedeniyle vücudun ihtiyacından fazla kalori alabileceğini anlatan İlküplü, "Bu durum sağlıksız bir şekilde kilo almanıza ve vücudun yağ miktarının artmasına sebep olur. Şeker oranı yüksek şerbetli tatlılar tüketilecekse porsiyon kontrolüne dikkat edilerek tadımlık alınmalı ve mümkünse yanında tarçınlı süt ya da yeşil çay içilmelidir. Bayramda lezzetli ikramlara hayır demek çok mümkün olmasa da ikramların arasından en masum ve kalorisi düşük olanları seçmek kendinizi sıkmadan bayram boyunca kilo kontrolü sağlamanızda yardımcı olacaktır. Sıvı tüketimine dikkat edilmeli, sıvı ihtiyacınızı her zaman olduğu gibi bol su tüketerek karşılamalısınız. Bunun yanında kolalı içecekler yerine, limon, nane, taze zencefil ile limonata yaparak veya buzlu meyve dilimleri ile yeşil çay içmeyi tercih edebilirsiniz. Bayramda ikram edilen çikolata ve şekerlemeler yerine bir fincan Türk kahvesi ile ceviz, badem, fındık, kuru kayısı ve kuru erik gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelmeli, hem kafein hem de şeker tüketiminde de kontrollü olunmalıdır" diye konuştu.

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