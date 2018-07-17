Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte bronz bir ten, ışıldayan bir cilt herkesin hayali ve bu deri rengi sağlıklı bir cilt ile ilişkilendirilse de uzmanlara göre; bronzlaşmanın anlamı deri hasarlanmasıdır. Deri ne kadar bronzlaşmış ise o kadar hasar almış anlamına gelir.
Peki sağlıklı bronzlaşmak mümkün mü ve bunun için güneşle ilişkileri nasıl ayarlamak gerekli? Dermatoloji Bölümü uzmanları, güneşin zararlı etkilerinden korunmanın yolları ve sağlıklı bronzlaşmak için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Güneşle ilişkimizi sağlıklı ayarladığımızda zarar görmeyiz ve ondan faydalanırız aksi takdirde bugün için bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek var ki; deri kanserinin en önemli tetikleyicisi güneştir. Bunun dışında son yıllarda çok popüler bir kavram var “anti-aging” yani genç kalma. Bu uğurda kadınlar çok sayıda işlem yaptırıp, kremler kullanıp haplar içiyorlar.
Aslında anti aging’in ilk kuralı güneşten uzak kalmaktır. Güneş ciltteki elastik lifleri yıkarak cildin erken yaşlanmasına neden olur. Ayrıca yine kozmetik bir sorun olan, ciltte istenmeyen lekelere ve çillenmeye neden olur.
Çok basit önlemlerle sağlıklı bronzlaşma sağlanabilir. İnsanları da yaz tatillerinden, havuza denize girmenin keyfinden alıkoymak, onları güneşten bucak bucak kaçırmaya çalışmak da doğru değil.
* Güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 11.00- 15.00 arası güneşe çıkmamak.
* Güneş altındayken siperlikli şapka takmak, güneş gözlüğü kullanmak.
* Mümkün olduğunca açık renk ve ince kıyafetler giymek.
* Güneş koruyucu olarak 50 ya da daha üstünde koruma sağlayan güneş kremi seçmek.
* Gün içinde havuza denize girip çıktıkça güneş koruyucuyu tekrar uygulamak.
* Güneş ışınlarının dik geldiği sırt, göğüs, omuz başları, yüz gibi bölgelere daha çok özen göstermek.
* Özellikle çocuklara ebeveynler tarafından daha fazla özen gösterilmesi uygun olacaktır.
* Çünkü çocuklar güneş altında oyun oynadıkları, daha uzun saatlerini deniz ve havuzda geçirdikleri için güneş ışınlarına daha fazla maruz kalırlar.
* Tatile çıkmadan önce en doğru yol bir dermatoloğa başvurup gerekli tavsiyeleri alarak hareket etmektir.
* Kozmetik mağazalarından ya da alışveriş merkezlerinden sadece stand görevlisinin önerisi ile güneş koruyucu almak yerine dermatoloğun yönlendiği eczane ürünlerini kullanmak daha sağlıklıdır.
* Kokusuz, parfümsüz ve 50 ya da daha fazla koruma faktörlü ürünler seçilmelidir.
Kadınların çoğu renkli kokulu parfümlü ürünleri tercih ediyorlar ancak renksiz, kokusuz beyaz ürünler vücutta alerjik reaksiyonlara ve istenmeyen sonuçlara yol açmayacaktır.
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