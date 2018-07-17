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Güneşle ilişkimizi sağlıklı ayarladığımızda zarar görmeyiz ve ondan faydalanırız aksi takdirde bugün için bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek var ki; deri kanserinin en önemli tetikleyicisi güneştir. Bunun dışında son yıllarda çok popüler bir kavram var “anti-aging” yani genç kalma. Bu uğurda kadınlar çok sayıda işlem yaptırıp, kremler kullanıp haplar içiyorlar.