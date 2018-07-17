Mavi dil, böbrek rahatsızlıkları anlamına gelebilir. Dikkatli olmalısınız.
Normal bir dil, pembe renklidir, orta kalınlıktadır ve çatlak olmamalıdır. Üzeri hafif beyaz, nemli bir yapıdadır.
Kırmızı bir dil ise bazı besinlerin eksikliği anlamına gelebilir. Özellikle demir ve B vitaminlerinin eksikliğine işaret ediyor olabilir.
Parlak kırmızı ise kan ve kalp rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir.
Mor bir dil kalp sorunlarına yol açabilecek yüksek kolesterol hastalığı anlamına gelebilir.
Beyaz bir dil ise cilde rengini veren hücreler ölmeye başladığında deri üzerinde beyaz lekeler görülmeye başlanır. Vitiligo adı verilen bu hastalıkta eller, ayaklar, yüz ve dudak rengi ise koyulaşmaya başlar.
Dirseklerde morluklar görülür. Bunun yanı sıra dilde beyazlık, tiroid, Addison hastalığı ve hormonal sorunların habercisi olabilir.
Dilde sararmanın yanı sıra dirsekler, dizler eller ve ayaklarda da sarı renk görülür. Bu belirtiler yüksek kolesterol seviyesinin habercisi olabilir.
İDRARINIZ KOKUSU SAĞLIĞINIZI ELE VERİYOR!
Vücut kokunuz size sağlığınız hakkında bir şeyler fısıldıyor olabilir. Bazı hastalıklar, vücuttaki kokunun değişmesine yol açarak kendini gösterebilir.
Siz de bedeninizi tanıyın ve olası bir değişiklikte bir hekime başvurun.
İdrardaki aseton kokusu, diyabete işaret edebilir.
Bal kokusu, sistite işaret edebilir.
Çürük yumurta kokusu, sindirim sisteminizde sorun olduğunu gösterebilir.
Kötü ağız kokusu, böbrek, kulak-burun-boğaz, akciğer, diş eti ya da sindirim sistemi ile ilgili olabilir.
Sirke kokusu, B ve D vitamini eksikliğine bağlı olabileceği gibi solunum ya da tiroidle ilgili bir soruna da işaret edebilir.
İdrarda balık kokusu, cinsel bir hastalığın belirtisi olabilir.
İdrarda ekşimsi koku, mide iltihabı ya da kalın bağırsak iltihabına işaret edebilir.
Amonyak kokusu, böbrek veya karaciğer.
İdrarınızda amonyak ya da aseton kokusu varsa, idrar yolları iltihabı ya da diyabet. Balgamdaki kötü koku, zatürree, bronşite işaret ediyor olabilir.
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