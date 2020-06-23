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Sağlıklı olarak nasıl bronzlaşılır? Sağlıklı bronzlaşmak için öneriler

Yaz mevsiminde güneş deniz ve kum en keyif alınan tatil planlarındandır. Ayrıca; bronzlaşarak yanık bir tene sahip olmayı pek çok kişi ister. Ancak kontrolsüz bronzlaşma sonucu bazı cilt problemleri ortaya çıkabilir. Peki sağlıklı bir şekilde nasıl bronzlaşılabilir? İşte öneriler...

bronzlaşma

Yaz mevsiminde herkesin tatil yerlerine akın etmesiyle başlayan; güneş deniz ve kum en keyif alınan tatil planlarındandır. Ayrıca; bronzlaşarak yanık bir tene sahip olmayı herkes ister. Ancak; dikkat edilerek bronzlaşma sağlanamadığı taktirde pek hoş olmayan sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aslıda; uzmanların dediği gibi bronzlaşmak cildin hasara uğramasıdır. Çünkü; sağlıklı bronzlaşma sağlanmadığı taktirde ciltte oluşan bir takım lekeler ve yanıklar ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilecek cilt hastalıklarına neden olurlar. O nedenle dikkat edilerek sağlıklı bir şekilde bronzlaşmak gerekmektedir.

Kemik gelişimi açısından güneşin sağladığı D vitaminine gereksinim vardır; ancak bunun belli saatlerde alınması önemlidir. Güneşin yarattığı deformasyon cilt kanserlerine kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ciltte oluşabilecek bu etkileri yaşamamak ve cilt sağlığını tehlikeye atmamak için bazı önlemler alarak ve dikkat ederek bronzlaşmaya çalışmak gereklidir.

Sağlıklı olarak nasıl bronzlaşılır?

  • Güneş ışınlarına saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında maruz kalmamak yani o saatlerde güneşlenmemek gereklidir.
  • Güneş gözlüğü kullanmak, şapka ya da şemsiye ile güneşten korunmak önemlidir.
  • Açık renkte giysiler tercih edilerek; ince giyinmek gerekmektedir.
  • En az 50 ve üzeri koruyucu faktör içeren güneş kremleri kullanmak gerekmektedir.
  • Denize ya da havuza girip çıktıktan sonra güneş koruyucusunu yenilemek gereklidir.
  • Omuz, göğüs, yüz ve sırt kısımları daha dik gün ışığı alır o açıdan bu bölgeler korunmalıdır.
  • Çocuklar özellikle bu konuda dikkatli olarak izlenmeli ve sürekli oyun oynadıkları için korunmaları gerekmektedir.
  • Bir dermatolog tarafından koruyucu kremler ve öneriler almak gereklidir.
  • Hızlı bronzlaşmaya çalışmak için bir takım; kola, zeytinyağı, kakao yağı ve diğer yardımcı ürünler kullanmamalısınız.

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