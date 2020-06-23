Yaz mevsiminde herkesin tatil yerlerine akın etmesiyle başlayan; güneş deniz ve kum en keyif alınan tatil planlarındandır. Ayrıca; bronzlaşarak yanık bir tene sahip olmayı herkes ister. Ancak; dikkat edilerek bronzlaşma sağlanamadığı taktirde pek hoş olmayan sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aslıda; uzmanların dediği gibi bronzlaşmak cildin hasara uğramasıdır. Çünkü; sağlıklı bronzlaşma sağlanmadığı taktirde ciltte oluşan bir takım lekeler ve yanıklar ciddi sonuçlar ortaya çıkarabilecek cilt hastalıklarına neden olurlar. O nedenle dikkat edilerek sağlıklı bir şekilde bronzlaşmak gerekmektedir.

Kemik gelişimi açısından güneşin sağladığı D vitaminine gereksinim vardır; ancak bunun belli saatlerde alınması önemlidir. Güneşin yarattığı deformasyon cilt kanserlerine kadar gidebilen sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Ciltte oluşabilecek bu etkileri yaşamamak ve cilt sağlığını tehlikeye atmamak için bazı önlemler alarak ve dikkat ederek bronzlaşmaya çalışmak gereklidir.

Sağlıklı olarak nasıl bronzlaşılır?