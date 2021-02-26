Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetik mi?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetikte mi yatıyor?

Vücudumuzun kullanım kılavuzu genlerimizi epigenetik yolu ile doğru okumaya çalışırken hastalıklara neden olan etkenlere de kulak vermek gerekiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Derya Uludüz yazdı

Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetikte mi yatıyor?
Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı epigenetik mi?
0:00 / 0:00

Genleriniz sağlığınızda önemli bir rol oynasa da temel olarak ne yediğiniz, fiziksel olarak ne kadar aktif olduğunuz, uyku kaliteniz, stres seviyeniz, kimyasal ürünlerle ne kadar iç içe olduğunuz gibi çevresel faktörler sağlığınızda karar vericidir. Epigenetik, davranışlarınızın ve çevrenizin, genleriniz üzerinde nasıl değişiklikler yaptığını inceleyen bilim dalıdır. Genetiğinizde hastalık riski olsa bile, epigenetik değişiklikler bunu tersine çevirebilir.

Genlerinizi “insan makinesi” için birer kullanma kılavuzu gibi düşünün. Genler, doğuştan yapımızda bulunur, ancak epigenetik o kullanma kılavuzunu okuyan ve kendine göre bazı yerlerin altını çizen, bazı yerleri es geçen ve makineyi kendi bilgi düzeyi ve koşullara göre kullanan makinistin ortaya koyduğu iştir. Aslında vücudumuzun makinisti epigenetiğimizi doğru yönlendirir ve makineyi doğru okuyup çalıştırmasını sağlarsak, uzun ve sağlıklı bir ömrün de sırrını çözmüş oluruz.

Bilim insanları, epigenetik değişiklikleri “vücudu yöneten genlerin bir kısmının aktifleşmesi bir kısmının ise pasif halde sessiz kalması” olarak açıklar. Çok fazla kimyasal maddeye maruz kaldınız diyelim, kanser ve diğer hastalıklara yol açabilecek bazı genleriniz aktif hale geçer. Düzenli spora başladınız, kaslarınıza protein taşıyacak iyi genler aktifleşirken, yağ depolanmasına neden olacak genler sessiz hale geçer. Bu sayede, tek yumurta ikizi kardeşler bile asla birbirinin aynısı olarak büyümez.

SAĞLIĞIMIZ İÇİN KULLANIM KILAVUZUNU NEDEN YANLIŞ OKUYORUZ?

Vücudumuzun kullanım kılavuzu genlerimizi epigenetik yolu ile doğru okumaya çalışırken hastalıklara neden olan etkenlere de kulak vermek gerekiyor.

İLTİHAPLANMA

Vücutta iki tür iltihaplanma meydana geliyor: erken ve geç iltihaplanma. Erken iltihaplanma, genel sağlık için gerekli olan doğal bağışıklık tepkisidir. Yanlışlıkla parmağınızı kestiğinizde yaranın çevresinde gördüğünüz kızarıklık, ısınma, şişkinlik ve kanama doğaldır. Çünkü bu sağlıklı süreçte, beyaz kan hücreleri yaraya giren mikropları hızla çevreler ve yaranın hızlı iyileşmesini sağlar. Bu doğal erken iltihaplanma tepkisidir. Bu tepki durması gereken yerde durmaz devam ederse geç iltihaplanma tepkisi oluşur. Erken iltihap tepkisi ne kadar gerekli iken geç iltihaplanma tepkisi vücut için o kadar zararlıdır. Geç iltihaplanma, kontrol edilmezse, kalp ve damar hastalığı, obezite, osteoporoz, kanser, inflamatuar bağırsak hastalığı, diş eti hastalıkları, romatoid artrit, astım ve alerji gibi hastalıklara neden olabilir.

Geç iltihaplanmayı düzenleyen birçok gen tanımlanmıştır. Neyse ki geç iltihaplanma genleri, beslenme ve stres kontrolü ile kolayca yok edilebilir. Örneğin, araştırmalar aşırı kırmızı et protein tüketiminin uzun süreli ve zarar verici iltihaplanmanın başlıca nedeni olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, yeşil yapraklı sebzeler, pancar, brokoli, kuruyemiş, çilek, sarımsak ve zencefil, omega-3 balık yağı, sızma zeytinyağı, avokado, badem, kaju fıstığı gibi antienflamatuar yiyecekleri günlük diyetinize dahil etmelisiniz.

İltihaplanmanın önlenmesinde flavanoid ailesinden, özellikle kurkumin (zerdeçal özü),kuersetin ve resveratrol içeren besinler ve takviyeler güçlü etkiye sahiptir. Geç iltihaplanma ile ilgili hastalıklara karşı genetik hassasiyeti olan kişileri belirleyebilirsek, onları anti-enflamatuar ilaçlarla destekleyebiliriz. Geç iltihaplanma için genetik risk özellikle obezite, sigara kullanımı ve serum CRP düzeylerinde artış ile ilişkilendiriyor.

TOKSİNLERLE BAŞ ETME

Toksinlerle baş etme her hücre için kritik bir işlevdir. Toksinlerle baş etmek çok önemli, çünkü vücudun doğal işleyişi toksik ürünler üretir. Sağlığımızı korumak için bu atık ürünlerin ortadan kaldırılması gerekli. Şu anda maruz kaldığımız ağır toksin yükü, düzenli bir toksinle baş etme yöntemlerini hepimiz için bir ihtiyaç haline getiriyor. Ortalama birinin her yıl tam anlamıyla kilolarca hormon, antibiyotik, gıda kimyasalları, katkı maddeleri ve yapay tatlandırıcılar tükettiğini ve bu toksik kimyasalların her birinin beyne zarar verdiğini düşünün. Bu bileşikler, ruh halinde değişiklikler yaratır ve saldırgan davranışları, depresyonu, dikkat ve odaklanmayla ilgili sorunları, uyku problemlerini, düşük entelektüel performansı ve hafızada etkilenmeyi tetikler. Bu kimyasalların hayatımızda sürekli olması, beyinlerde Alzheimer hastalığı, depresyon ve bunama salgınlarına yol açar.

Bilimsel veriler, brokoli, lahana, sarımsak, soğan, yeşil soğan ve kuşkonmaz gibi sebzelerin, toksinlerle baş etmede fayda sağladığını gösteriyor. Ayrıca güne limonlu suyla başlamak ve epsom tuzuyla banyo yapmak da fayda sağlayabilir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GELİYOR| Son dakika: Çöl tozu ülkeyi esir alacak! Aman camları kapatın
SAĞLIK'Çöl tozu' uyarısı: Virüs havada daha fazla kalır!
SON DAKİKA: 2. Korona Dalgası Sonrası Türkiye araştırma sonuçları
SAĞLIK2. Korona Dalgası Sonrası Türkiye araştırma sonuçları
25 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye bugünkü korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
New York'ta mutasyona uğramış yeni bir Kovid-19 türü hızla yayılıyor
SAĞLIKNew York'tan korkutan "mutasyon" haberi
"Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum"
SAĞLIK"Hayatımı ölümcül korona hastalığına borçluyum"
ESNEME SİNYALİ| Son dakika: Bakan Koca'dan 65 yaş üstü açıklaması! - Haberler
SAĞLIKBakan Koca: 65 yaş üstü için esnetme olabilir
ÇOK ÖNEMLİ! O beslenme tarzı kalp rahatsızlığına bağlı ölüm riskini artırıyor - Haberler
SAĞLIKKanadalı bilim insanları tespit etti! O tarz beslenme. ...
ÖLÜMCÜL TEHKLİKE| Son dakika: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korona uyarısı!
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı! Ölümcül tehlike
Mutasyonlu virüs ne demek, hangi illerde var? İşte mutasyonlu virüsü belirtileri
SAĞLIKMutasyonlu virüs ne demek, hangi illerde var?
İNSAN DENEYLERİ YAZIN BAŞLIYOR! Aşı teknolojisinde devrim yaratacak - Haberler
SAĞLIKAşı teknolojisinde devrim yaratacak