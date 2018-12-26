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Pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih edin

Bir yılbaşı klasiği olan hindi; az yağlı, düşük kalorili ve kolay sindirilir olması dolayısıyla da doğru bir tercih. Ancak yanına pirinç pilavı yerine sebzeli bulgur pilavı tercih etmekte fayda var. Kırmızılahana, havuç, turp ve nardan oluşan rengarenk bir salata tabağı da üzerine sadece limon ve zeytinyağı konulması, sos kullanılmaması halinde son derece sağlıklı olacak. Ek çeşit olarak ve doygunluk hissine katkı sağlaması açısından da zeytinyağlı sebze yemekleri yapabilirsiniz.