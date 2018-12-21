Sivas'ta, nadir görülen bir şekilde şah damarı şişen ve patlama aşamasına gelen çocuk, yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

AA'nın haberine göre; Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, atardamarında şişlik meydana gelen ortaokul 6. sınıf öğrencisi Emine Yetkin, üniversitenin Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisine başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında görevli Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ada, 10 yaşındaki Yetkin için ameliyat kararı verdi. Yetkin, başarıyla gerçekleştirilen ameliyatın ardından şifa buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve operasyonu gerçekleştiren Ada, kendilerine başvuran Yetkin'in sol şah damarında balonlaşma oluştuğunu belirtti.

LİTERATÜRDE SADECE 31 ÇOCUKTA ŞAH DAMARINDA BALONLAŞMA TESPİT EDİLDİ AMA...

Yetkin'i ameliyat etmeye karar verdiklerini anlatan Ada, şunları kaydetti: "Normal şartlar altında erişkinlerde bu tip balonlaşmaları nadir de olsa görüyoruz. Yalnız bu durum çocuk hastalarda gördüğümüz bir durum değil. Zaten dünya genelinde de çok yaygın bir durum değil. Biz tıp literatürünü taradık, literatürde şimdiye kadar 31 çocuk hasta şah damarında balonlaşma tespit ettik. Bunlardan sadece 2 tanesi bizim hastamıza benziyordu ve doğuştan gelen bir durum söz konusuydu. Yaptığımız ameliyatta müdahale şekli de bir ilk olma özelliği taşıyor. Açık ameliyatla şişen şah damarı eski haline dönüştürdük, şu an hastamızın durumu iyi."

Emine Yetkin de ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür ederek, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Emine Yetkin’in babası Hasan Yetkin, kızının sağlığına kavuşmasında emeği geçen doktorlara teşekkür etti.

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