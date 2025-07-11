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        Haberler Magazin Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı - Magazin haberleri

        Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

        Şahan Gökbakar'ın Marmaris'teki evinin önüne yaptırdığı kaçak iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.07.2025 - 11:56
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        Kaçak iskelesi yıkıldı
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        Şahan Gökbakar, 2018'de Marmaris'in Delikyol mevkiinde satın aldığı evin önündeki kumsala bir iskele yaptırmıştı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, geçtiğimiz yıllarda yaptığı incelemede; Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki 'Doğal Karakteri Korunacak Alan'daki iskelenin kaçak olduğunu tespit ederek yıkımı için karar aldı. Şahan Gökbakar, mahkeme yoluyla Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından alınan yıkım kararına itiraz etti.

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; görülen dava sonucunda Şahan Gökbakar'ın "Özel Mülktür Girilemez" yazılı tabela astığı iskelenin yıkılmasına onay çıktı. Bunun üzerine söz konusu iskele, mahkeme kararıyla yıkıldı.

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        EVİ HAKKINDA DA SORUŞTURMA BULUNUYOR

        Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre; Şahan Gökbakar'ın eviyle ilgili soruşturma, Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla başlatıldı. Müdürlük, yaptığı suç duyurusunda şüphelilerin Turgut Mahallesi’nde yer alan yapıya izinsiz fiziki ve inşai müdahalede bulunduğunu öne sürdü. Söz konusu taşınmazda kaçak olarak beton dolgu üzerine ahşap iskele, taş duvar, bir adet konut yapısı, bir adet depo yapısı, çardak, güneş paneli ve su deposu inşa edildiği kaydedildi. İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise söz konusu yerin yapı ruhsatına tabi yapılardan olduğunu belirterek, şüphelilerin ilgili kurumlara herhangi bir ruhsat başvurusunda bulunmadığı ve bu konu hakkında yıkım kararı alındığını belirtti.

        GÜNEŞ PANELLERİ, SU DEPOSU VE AHŞAP KAPLAMA YAPILMIŞ

        Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianameye göre izinsiz olarak yapılan konut amaçlı bina, depo, çardak, pergole ve iskele 2010-2018 arasında yapıldı. Güneş panelleri, su deposu ve mevcut iskelenin ahşap kaplamaların ise 2023 yılında yapıldığı belirtildi.

        10’AR YIL HAPİS TALEBİ

        İddianamede Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar, Çağrı Özeren ve Osman Bayındır’ın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nu ihlal ve imar kirliliğine neden olma suçlarından 3’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Marmaris Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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        #Şahan Gökbakar
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