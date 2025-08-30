Habertürk
        Sahilleri süsleyen kum zambağını koparana 557 bin TL ceza

        Hatay'ın Samandağ ilçesinin 14 kilometre uzunluğundaki sahilini süsleyen kum zambakları, güzel görüntüler oluşturuyor. Koruma altındaki kum zambaklarını koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 12:01 Güncelleme: 30.08.2025 - 12:01
        Beyaz renkli çiçekleri ve kokusuyla hayranlık uyandıran kum zambakları, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

        Kum zambakları nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında tutuluyor.

        Dünya Doğa Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan endemik bitki türleri arasında yer alan kum zambaklarını koparmanın cezası, 557 bin 212 TL.

        Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, "Kum zambakları, nemden, çiğden ve deniz suyuna dayanıklı olması nedeniyle sahilde doğal olarak yetişir ve denizimizin adeta bir süs çiçeği olarak öne çıkar. Yaklaşık 40-45 santimetre boyuna ulaşabilir ve beyaz çiçekler açarak hoş bir koku yayar. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından nesli tehdit altında gösterilen kum zambaklarının koparılması veya ticari amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlara verilen ceza oldukça yüksektir ve 557 bin bin 212 liradır" dedi.

        #kum zambağı
        #Hatay
