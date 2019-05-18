Şahin Çandır kimdir?

Şahin Çandır'ı kaybettik... Söz yazarı ve şair Şahin Çandır yaşamını yitirdi. Çandır, ‘Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun’ isimli şarkının da söz yazarıydı. İşte Şahin Çandır'ın hayatı

ŞAHİN ÇANDIR KİMDİR?

Şahin Çandır'ın doğum tarihi 1931, doğum yeri ise İzmir'di. O Türk şairdi.

Ortaöğrenimini İzmir'de yaptı. 1953'te başladığı bankacılık mesleğinden 1980'de emekli oldu. Varlık, Denemeç vb. dergilerde şiirler yayımladı. Atasözlerinden, halk deyişlerinden, tekerlemelerinden yararlanarak Türk müziğine nitelikli söz kazandırmak için çaba gösterdi. Şiirlerini Mutlu Dönence (1959),Ağaçlar Kasım Oldu (1982) kitaplarında topladı. En önemli şiirlerinden biri olan "Ah bu şarkıların gözü kör olsun", kürdili hicazkar makamda bestelenen bir sanat müziğidir.