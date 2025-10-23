Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Asena Tuğal ile Şahin Irmak çifti, köpekleriyle birlikte Etiler'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet etmek üzereyken hayranlarının fotoğraf isteğiyle karşılaşan çift, ilginç bir diyalog yaşadı. Gençler; "Biz, sizi tanıyamadık ama gazeteciler çekiyorsa ünlüsünüzdür" diyerek ikiliyle fotoğraf çektirdi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin Irmak, tiyatroya olan ilgiden bahsederek; "Tiyatro seyircisi bu kadar dijital performansın ardından daha da heveslendi. Gelip canlı izlemek her zaman daha keyiflidir. Daha kıymetli oluyor, insanlara da etkinlik oluyor. Dışarıya da çıkmaya bahane oluyor bu tarz etkinlikler" dedi.

Estetik yaptıran oyuncularla ilgili soruya ise esprili bir yanıt veren Şahin Irmak; "Herkes kendini nasıl hissediyorsa öyle yapsın. Ben, işin kendisiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ben gülerim, kendime yaptıramam. Nasıl durur?" diyerek kahkaha attı.

Öte yandan çiftin, 13 yıllık köpeklerini kaybettikleri için bir süredir üzgün oldukları, şu anki köpeklerinin ise ölen köpeklerinin olduğu öğrenildi.