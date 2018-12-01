Şahin Tepesi 3. yeni bölüm fragmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen son bölümünün ardından yayınlandı. Ekran yolculuğuna yeni başlayan Şahin Tepesi'nde başlayan güç savaşı yeni oyunlara gebe. Şahin Tepesi 2. son bölüm özeti ve 3. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

ŞAHİN TEPESİ 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Her şeye düşmansın; tutkuya, aşka, sevgiye..."

— Şahin Tepesi Dizi (@sahintepesidizi) November 30, 2018

ŞAHİN TEPESİ 2. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Güç savaşı kızışıyor!

Melek'in, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı baba evine dönmeye karar vermesi Tuna ile arasındaki güç savaşının başlangıcı olur. Tuna hem kocası Demir'in eski aşkının yakınlarında olmasından hem de Melek'in, babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Verda ve Cem de annelerinin bu kararına karşı çıksalar da sonunda uymak zorunda kalırlar. Efe'nin ihaneti Ezgi'nin çılgınca bir karar almasına neden olurken, Verda ile karşılaşması ileride yangına dönüşecek aşkın ilk ateşini yakar. Tuna, Melek'i geri göndermek için elinden geleni ardına koymayacaktır. Borç batağındaki Melek'i maddi yönden köşeye sıkıştırmak için ilk hamlesini yaptığında, Cem'in büyük hatası O'na büyük bir fırsat daha verir. Sakladığı sırrın yükünü taşımaktan yorulan Deniz, annesinin baskısına dayanmakta zorlanırken, büyük bir sürprizle karşı karşıya kalır.

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