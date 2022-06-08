Şahin ve Türeci'den umut veren kanser aşısı çalışması 0:00 / 0:00

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Kovid-19'a karşı mRNA teknolojisi kullanılarak üretilen Pfizer aşısı ile aynı teknoloji kullanılarak üretilen yeni bir aşı, pankreas kanserine karşı mücadelede heyecan yarattı.

ABD'nin New York kentindeki Manhattan semtinde bulunan Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nde Dr. Vinod Balachandran tarafından yönetilen çığır açan denemenin sonuçları, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in de katılımıyla pazar günü Chicago'daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında sunuldu.

BAĞIŞIKLIĞI GELİŞTİREREK PANKREAS KANSER HÜCRELERİNİ DURDURUYOR

Doktorlar, sonuçların aşının tümörleri hedef alan bağışıklık hücrelerini güçlendirerek pankreas kanseri hücreleri öldürmek için bağışıklık sistemini eğitebileceğini gösterdiğini söyledi.

Vinod Balachandran aşıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Diğer bazı immünoterapilerin aksine, bu mRNA aşılarının pankreas kanseri hastalarında bağışıklık tepkilerini uyarma yeteneği var gibi görünüyor. Bu yüzden çok heyecanlıyız ve erken sonuçlar bir bağışıklık tepkiniz varsa daha iyi bir sonuca sahip olabileceğinizi gösteriyor."

T HÜCRELERİ ARTIYOR

Deney, her birine tümörlerinin her birinde bulunan mRNA genetik kodu kullanılarak yapılan sekiz doz bireyselleştirilmiş aşı verilen 16 hasta üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırmacılar, bu hastaların tümörlerini analiz ederek, çok sayıda bağışıklık hücrelerine, özellikle de vücudu enfeksiyondan koruyan ve kanserle savaşmaya yardımcı olan T hücrelerine sahip olduklarını keşfettiler.

Hastalar ayrıca tepkilerini artırmaya yardımcı olmak için immünoterapi de aldı.

Pankreas kanserinin ABD'de kansere bağlı ölümlerin önde gelen çeşidi arasında olduğu ve hastaların yüzde 90'ının tanı konulduktan sonraki iki yıl içinde öldüğü belirtiliyor.

TÜRECİ: BU ZORLUĞUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

BioNTech'in kurucu ortağı ve baş sağlık görevlisi Prof. Özlem Türeci, "Kanser aşısı alanında uzun süredir devam eden araştırmamızdan yararlanarak bu zorluğun üstesinden gelmeye kararlıyız ve bu tür tedavisi zor tümörlerin tedavisinde yeni bir çığır açmaya çalışıyoruz" dedi.

Aşılar, vücudun hücrelerine bir bağışıklık tepkisini tetikleyecek bir protein yapmayı öğretmek için tümörden alınan bir parça mRNA, yani genetik kodu kullanıyor. Bu teknik, Pfizer-BioNTech'in Covid-19 aşısında kullanılan teknolojinin aynısı. Vücut daha sonra bu kanser hücrelerinin yabancı olduğunu öğreniyor. Kanser geri dönerse bu hücreleri bulup öldürmek için T hücrelerini gönderiyor.