Sahnede Türkiye'ye dua etti

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Dünyaca ünlü besteci ve müzisyen Sami Yusuf, Yenikapı’da gerçekleşen Ecstasy: Between Two Seas (Vecd: İki Deniz Arasında) konserinde on binlerce kişiye konser verdi.

Ezgisel gücüyle öne çıkan eseri Nasimi’yi coşkulu bir şekilde seslendirdikten sonra Sami Yusuf, Türkiye, Türk halkı ve “Gazze’deki kardeşlerimiz” için dua istedi. Sanatçının yürekten gelen bu mesajı hem müzikal açıdan çığır açan hem de manevi açıdan derin bir konserin yansıması oldu.

Sami Yusuf Türk hayranlarını; “Aziz dostlar, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Allah, Türkiye’yi ve Türk dünyasını korusun. Allah bütün ümmeti ve insanlığı esirgesin. Allah, milleti şer'den tamamen esirgesin ve tüm dualarımız Gazze’deki ve Filistin’deki kardeşlerimizle olsun. Sizi duyuyoruz yanınızdayız, Türkiye hep yanınızda insanlık daima yanınızda, Allah, yar ve yardımcınız olsun” diyerek selamladı.

Sahnedeki 75 müzisyenle birlikte Sami Yusuf, sanatsal işbirliği ve kültürel sentezin görkemli bir örneğini sundu. Her bir eser bu geceye özel olarak düzenlendi; geleneksel Türk müziği ve şiiri, İspanyol şiiri ve flamenko ezgileriyle iç içe geçerken, Çin’e özgü erhu ve Hint tablası da bu büyüleyici repertuvara eşsiz katkı sundu.

Orkestra Sami Yusuf Ensemble üyelerinin yanı sıra birçok Türk sanatçıdan oluştu. Dünya çapında tanınan ve ödüllü sanatçılar da konserde Sami Yusuf’a eşlik etti. Çin, Fransa, İngiltere ve İspanya’dan ünlü sanatçıların yanı sıra Türk solist sanatçılar İbrahim Suat Erbay, Çiğdem Gürdal, Ahmet Yağmur Kucur ve Çiğdem Yarkın Sami Yusuf’a eşlik etti. Konserde ayrıca Sami Yusuf’un yakında çıkacak olan konsept albümü Ecstasy’den yedi yeni eser de ilk kez seslendirildi. Her biri İstanbul’daki bu özel performans için özgün şekilde düzenlenen eserler arasında; İstanbul’un Mehter müzisyenlerinin eşlik ettiği eser 'Between Sea and Sky', Mevlâna ve Yunus Emre’nin sözlerinden esinlenen, katmanlı ritim ve melodilerle 'In That Ocean' büyük ilgi gördü. İspanyol şiirlerinin öne çıktığı ve Sami Yusuf’un ilk kez İspanyolca söylediği 'Eterna' ve 'Amada' eserlerine flamenko sanatçısı Moro eşlik etti. Yunus Emre’nin şiirleri gece boyunca yankı buldu. Nasimi sonrası seyircilere Türkçe hitap eden Yusuf, katılımları için teşekkür etti, Türkiye ve Gazze’deki acı çekenler için dua etti ve bestelediği The Meeting (Buluşma) adlı eseri, savaşların son bulması ve sevgi ile merhametin hâkim olduğu bir dünya çağrısını dinleyicileriyle paylaştı.