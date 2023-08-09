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        Haberler Sağlık "Sahte botoks ölüme neden olabilir"

        "Sahte botoks ölüme neden olabilir"

        Basit bir estetik işlemi gibi gözüken botoks uygulamasının sahtesinin kişinin ölümüne yol açabileceğini belirten Prof. Dr. Yakup Çil, "En büyük tehlike, sahte ilaçlara karşı meydana gelebilecek alerjik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar cilt kızarıklığından, hayatı tehdit eden ve anafilaksi adı verilen çok ciddi alerjik reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 15:13
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        Sahte botoks uyarısı: Ölüme götürebilir
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        Botoks ve dolgunun dünyada en çok yapılan estetik işlemler arasında yer aldığını belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil, talep artışına paralel olarak son dönemde görülme sıklığı artan sahte botoks ve dolgu uygulamaları hakkında uyarılarda bulundu.

        "SOĞUK TAŞIMA OLMAZSA ETKİSİZ OLUR"

        Hastanelerde yatmadan yapılabilmesinin botoks ve dolgu işlemlerinin daha da fazla popüler olmasına neden olduğuna işaret eden Prof. Dr. Çil, “Botoks ve dolgu işlemleri sonrası kişilerin işlerine hemen dönebilmesi de bu işlemlere olan ilgiyi artırmaktadır. Botoks kasların geçici olarak felç edilmesini sağlayan bir ilaçtır. Laboratuvar ortamında üretilen bu ilaç soğuk zincir adı verilen, soğuk ortamlarda taşınarak ilacın yapılacağı sağlık kuruluşlarına ulaştırılmaktadır Eğer soğuk taşıma ortamları sağlanmadan taşınırsa, botoks etkisiz hale gelebilmektedir” diye konuştu.

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        "FİYATI YÜKSEK OLDUĞUNDAN SAHTESİ ÜRETİLEBİLİYOR"

        Yıllar içerisinde yüz bölgesinde meydana gelen kırışıklıklar için yaygın olarak kullanılan botoksun aşırı el ve koltuk altı terlemesi gibi çok değişik amaçlar için de kullanılabildiğini belirten Prof. Dr. Çil, botoks yaptırırken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: “Botoks, uygun sağlık kuruluşlarında yapılması gereken bir işlemdir. Tüm ilaçlar gibi bu konuda eğitimli sağlık çalışanları tarafından uygulanması gereken bir ilaçtır. Üretimi yüksek teknoloji gerektiren bu ilacın birim fiyatı yüksektir. Birim fiyatının yüksekliği nedeniyle ilacın sahtesi üretilerek satılabilmektedir. Ayrıca soğuk zincirle taşınması gereken ilaç, hiçbir kurala uyulmadan taşınarak satılabilmektedir. Sahte ilaçların ilgili kurumlarca denetim ve kontrolü de yapılamamaktadır.”

        "HAYATI TEHDİT EDEBİLİR"

        Prof. Dr. Çil, sahte botoksun yol açtığı tehlikeleri ise şöyle anlattı: “Öncelikle üretim ve taşınma kurallarına uyulmadan üretilen bir ilacın yapılan kişide sağlanması istenen etkiyi ortaya çıkarması mümkün olamamaktadır. En büyük tehlike ise sahte ilaçlara karşı meydana gelebilecek alerjik reaksiyonlardır. Bu reaksiyonlar cilt kızarıklığından, hayatı tehdit eden ve anafilaksi adı verilen çok ciddi alerjik reaksiyonlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Anafilaksi vücudun ilaca karşı verdiği ileri derece alerjik reaksiyondur ve zamanında tedavi edilemediği takdirde kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle basit bir işlem gibi gözüken uygulamanın kişinin ölümüne kadar yol açabilecek sağlık sorunları oluşturabileceğini akılda bulundurmak gerekir.”

        O MERKEZLERE DİKKAT!

        Ucuza yapılıyor diye yeterli bilgi ve deneyimi olmayan yerlerde botoks işlemi yaptırılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Çil, “Bu konuda yetişmiş eğitimli sağlık çalışanlarını tercih etmeliyiz. İlgili kurumlar tarafından denetlenme imkânı olmayan, bu konularda hiçbir ruhsatı bulunmayan yerleri tercih etmemeliyiz. Basit gibi görünen bir işlemin hayatımıza mal olacağını hiçbir zaman unutmamalıyız. Uygun olmayan yerlerde içinde ne olduğunu bilemeyeceğimiz ilaçları kendimize yaptırmamalıyız. İlgili kurumlar tarafından ülkemizde kullanılmasının izninin alınmadığı ve denetlenmesinin olamayacağı sahte bir ilacın hayatımıza mal olabileceğini unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

        "GÜZELLEŞMEK İSTERKEN SAĞLIĞINIZI KAYBETMEYİN"

        Dolgu materyallerinin zaman içerisinde cildimizde eksilmiş olan yapı taşlarını yerine koymak için üretilen ilaçlar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çil, “Çok yüksek teknoloji gerektiren bu materyallerde fiyat aralığı çok geniştir. Çok geniş bir dolgu ticari şekli piyasada mevcuttur. Her dolgu her vücut bölgesine uygun değildir. Örneğin dudak bölgesine uygulanan dolgu materyali ile elmacık kemiğimizi belirginleştirmek için kullanılan ürün farklıdır. Dolgu materyalini uygulayan kişi bu farklılığı göz önünde bulundurarak dolgu işlemini gerçekleştirmelidir. Uygun olmayan materyalin dokuya verilmesi güzelleşmek isterken daha da kötü bir görünümün ortaya çıkmasına neden olabilir” dedi.

        "SAHTE DOLGUDA DA CİDDİ ALERJİK REAKSİYONLAR OLABİLİR"

        Dolgu materyallerinin normalde vücutta bulunan yapı taşlarının benzerlerinin laboratuvar ortamında üretilmesinden oluştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Çil, “Bu materyaller eğer uygun olmayan ortamda üretilmiş ve sahteyse etkisi beklenilen gibi olmamaktadır. Botoks işleminde anlatılan hafif alerjik reaksiyondan, kişinin hayatını kaybetmesine neden olabilecek çok ciddi alerjik reaksiyonlara kadar oluşabilecek olumsuz sonuçlar sahte dolgu ürünleriyle de meydana gelebilir. Sonuç olarak, botoks ve dolgu çok yaygın olarak yapılan ameliyat dışı estetik işlemler olup, uygun merkezlerde, bu konuda eğitimli kişiler tarafından yapılması gereken ilaçlardır” diye konuştu.

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        #Sahte botoks
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