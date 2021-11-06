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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde sahte içki sattığı ve bulundurduğu şüphesi bulunan iş yerleri ile depolarına yönelik eş zamanlı "Alkol Operasyonu" düzenlendiği belirtildi.

20 bin 278 personelden oluşan 6 bin 227 ekibin katıldığı operasyonda, 21 bin 922 iş yeri ile depo denetlenirken, 402 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, 448 aranan kişi yakalandı, biri çocuk olmak üzere 6 kayıp şahıs da bulundu.

Uygulamada, 19.367 litre kaçak/sahte alkollü içki, 11.657 şişe kaçak/sahte alkollü içki, 660 şişe içki aroması, 2.731 adet boş alkollü içki şişesi, 204.000 adet etiket, 18.257 adet sahte bandrol, 10.440 paket kaçak sigara, 67.507 adet doldurulmuş ve 110.000 adet boş makaron, 4.441 adet puro, 16.959 adet cinsel içerikli ürün, 9,8 kg esrar, 7 gr eroin, 249 adet ve 181 gr sentetik uyuşturucu, 33 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet uzun namlulu silah ve bunlara ait 738 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca 10 adet yasadışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi.