Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte kozmetik ürünlerinin imal edildiği bir işyerini tespit etti. Bayrampaşa Ortamahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde bulunun işyerine düzenlenen operasyonda, hijyenik olmayan koşullarda üretilen 2 kamyon dolusu kozmetik ürün ve imalatta kullanılan bazı makinelere el konuldu.



6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Sahte kozmetik imalathanesinde çalışan Özbekistan, Kırgızistan ve Pakistan uyruklu 5 kişi ile Türk uyruklu işyeri sahibi gözaltına alındı. Ürünlerde hangi kimyasalların kullanıldığının tespiti için alınan numuneler Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





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