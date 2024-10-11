Sahte mehdinin suç örgütüne operasyon!

Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlenen Mustafa Ç. ile beraberindeki 15 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Ç. ile ilgili tespitlerde bulundu.

REKLAM Buna göre şüphelinin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlendi.