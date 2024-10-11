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        Haberler Gündem Güncel Sahte mehdinin suç örgütüne operasyon! | Son dakika haberleri

        Sahte mehdinin suç örgütüne operasyon!

        Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip suç örgütü kuran Mustafa Ç. ile müritlerine operasyon düzenlendi. Soruşturmada 16 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 13:43 Güncelleme: 11.10.2024 - 13:44
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        Sahte mehdinin suç örgütüne operasyon!
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        Çanakkale'de kendini mehdi ilan edip, kurduğu suç örgütüyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlenen Mustafa Ç. ile beraberindeki 15 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendini mehdi ilan edip, 2020 yılında İstanbul'da kurduğu suç örgütünü Bayramiç ilçesi kırsalındaki bir termal tesis ile doğa evlerine taşıyan Mustafa Ç. ile ilgili tespitlerde bulundu.

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        Buna göre şüphelinin insanların dini inanç ve duygularını istismar etmek suretiyle sözde müritlerine gayrimenkullerini sattırıp kredi çektirerek maddi kazanç sağladığı belirlendi.

        Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, Mustafa Ç. ve beraberindekilere yönelik 8 Ekim'de Çanakkale Jandarma Komutanlığı'nın da desteğiyle operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan Mustafa Ç.'nin de aralarında olduğu 16 şüpheli, 'Çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

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