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Mersin'de kendisini uzman çavuş olarak tanıtan bir kişi, internet üzerinden cep telefonu satan şahısları bularak sahte para ve EFT hilesiyle dolandırdı.

Mersin'de E.D. isimli şahıs alışveriş sitesi üzerinden cep telefonunu satışa çıkardı. Bunun üzerine kendisini uzman çavuş olarak tanıtan bir kişi ile buluştu. Şahıs içinde 200 TL'lik banknotlardan oluşan bin 800 TL paranın bulunduğu cüzdanını gösterdi. Cüzdanı masaya bırakan şahıs telefonu alarak uzaklaştı.

Şahsın gelmemesi üzerine bıraktığı cüzdanı kontrol eden E.D, paraların üzerinde geçersiz ibaresi bulunduğunu görerek şikâyetçi oldu. Yapılan araştırmalar sonunda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.A.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakaladı. Şahsın üzerinde bulunan E.D'ye ait telefon teslim edildi.

Yapılan araştırmalar sonunda şüpheli M.A.K.'nin H.D ve H.A isimli 2 kişinin de telefonlarını EFT hilesiyle dolandırdığı tespit edildi. Farklı zamanlarda şahısların telefonunu alan M.A.K.'nin üzerinde nakit para olmadığını söyleyerek mesai saati dışında şahısların banka hesaplarına EFT yaptığı, şahıslar yanından ayrıldıktan sonra ise EFT'leri iptal ettiği tespit edildi. Şüpheli M.A.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan şüpheli M.A.K.'nin dolandırdığı şahıslardan biri ile pastanede görüşmesi ve telefonu incelemesi güvenlik kamerasına da yansıdı.