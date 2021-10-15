'Sahte peygamber'e hakaret iddiasına para cezası

İHA

Kendisine vahiy geldiğini ve 'Risalet Nurları' isimli kitabın Allah tarafından yazdırıldığını iddia etmesiyle tanınan ve 90'lı yılların sonunda göç ettiği ABD'de kurduğu vakfı mahkeme kararıyla kapatılan, kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu'na sosyal medyadan hakaret iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

İHA'nın haberine göre, yazmış olduğu kitap ve yazılarında kendisini işaret ederek "mürşit", "resul", "mehdi" ve "devrin imamı" kavramlarını çokça kullanan Evrenesoğlu hakkında, sosyal medya hesabından "Münafık", "Allah'ın şebeği", "Karaktersiz", "Sapık", "Şarlatan", "Soytarı", "Mahluk" şeklinde sözler söylediği ileri sürülen Veysel Sağlam'ın paylaşımları Tire 2. Asliye Ceza Mahkemesi mahkumiyet gerekçesi sayıldı. 19 Kasım 2019 tarihinde ölen İskender Evrenosoğlu’nun çocukları Oktay Evrenosoğlu ile Yeşim Evrenosoğlu’nun müşteki olarak dahil edildikleri dosyada, mahkeme Evrenosoğlu'na yönelik sözleri nedeniyle Sağlam'ı bin 740 TL adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

'İNSANLARI KANDIRMAYA YÖNELİK SOHBET PROGRAMLARI YAPIYORLARDI'

Mahkeme kararı ve dava sürecini değerlendiren Veysel Sağlam, şunları söyledi: "İzmir'de özellikle kış aylarında salonlar tutup otobüsle getirdikleri kişiler ile geldikleri ilçelerdeki mevcut insanları kandırmaya yönelik sohbet programları yapıyorlardı. Yaklaşık 6 sene önce Tire'de düzenledikleri bir programa beni de davet ettiler ve merak ettiğim için gittim. Programda İskender Erol Evrenosoğlu'nun ismi geçmiyor, onu 'Asrın imamı' olarak zikrediyorlardı.

Veysel Sağlam

ÖLÜMÜNDEN ÖNCE AVUKATI ARACILIĞI İLE BANA DAVA AÇTI

Daha sonra birkaç programlarına katıldım ve orada eleştirilerde bulundum. Süreç bundan sonra başladı ve ben de vatandaşlık görevim gereği ve dinimin emrine binaen bu oluşumun arkasından gidenleri uyarmak adına sosyal medya hesabımdan İskender Erol Evrenosoğlu kimdir, geçmişi nedir, neler söylemiştir hususunda bir paylaşım yaptım. Canlı yayında 'münafık' dediğim için ABD'de yaşayan Evrenosoğlu ölümünden önce avukatı aracılığı ile bana dava açtı.

KARARA İTİRAZ EDECEĞİM BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM

Bir videoda müridinin sorusuna Allah ile konuşmuş gibi cevap veren Evrenosoğlu, 'Oğlum duan kabul oldu' diyor. Böyle birisi İslam adına çıkıyor ve 'mehdiyim' diyerek birçok insanı arkasından sürüklüyor. 15 Temmuz'da atlattığımız FETÖ lanetinden de gördüğümüz gibi insanlarımızın bu şekilde harcanmasını istemediğim için bu tür kişilerle mücadele etmeye kendimi adadım. Mahkeme kararına itiraz edeceğim ve sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım."