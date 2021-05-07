Ugandalıları Ugandalı soydu! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, 28 Nisan tarihinde lüks bir rezidansta meydana geldi. Uganda uyruklu Zam N.(25) ve Nakitende H.(40)'nin sabah saatlerinde kapıları çaldı. Kapıyı açtıklarında polis yeleği giymiş ve kendilerini de polis olarak tanıtan iki kişi ile karşılaştı.

HIRSIZLIĞI KENDİ ARKADAŞLARI ORGANİZE ETMİŞ

DHA'da yer alan habere göre Zam N. ve Nakitende H.'nin ev arkadaşı olduğu öğrenilen Monica N., Ünal B.(56)'ye "Arkadaşlarımın çok parası var, pasaportlarını alın. Sonrasında pasaportlarını geri vermek için para istersiniz, ben de payımı alırım." diyerek teklifte bulundu.

Bunun üzerine aynı rezidansta oturan Ünal B., polis yeleği temin ederek İrfan H.(27) ve Nail Y.(37)'ye verdi. Polis kılığına giren ikili, Zam N. ve Nakitende H.'nin kapısına giderek arama yapma bahanesi ile evlerine girdi. İkilinin cüzdanından bin 500 TL ve pasaportlarını alan sahte polisler olay yerinden uzaklaştı. Şüphelilerin lüks siteye Ünal B.'nin aracılığı ile girdiği öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON İLE YAKALANDILAR

İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda olayı organize ettiği iddia edilen Monica N., Ünal B., İrfan H. ve Nail Y. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SAHTE POLİSLER KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, üç şüphelinin daireye giderken yelekleri giyerek kendilerine polis süsü verme anları, çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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