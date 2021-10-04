Sahte psikologlara dikkat! 0:00 / 0:00

Pandemi koşullarının etkisi ve gündelik hayattaki sorunlar, psikolojik destek ihtiyacını artırdı. Ancak bu dönemde bambaşka bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı.

TV dizilerinden sonra psikologlara olan ilginin artmasını da gören dolandırıcılar, sosyal medyada sahte ilanlar yayınlamaya başladı.

Türk Psikologlar Derneği Denetleme Kurulu Asil Üyesi Uzman Psikolog Ömürcan Bozkuş, dolandırıcıların yeni tuzağına değinerek, "Sosyal medyada vatandaşın psikolojik hizmet ihtiyacını karşılamaya çalışan bazı dolandırıcılar mevcut. Bu nedenle vatandaşlar muhakkak görüştükleri uzmanın diplomasına bakmalı. Diplomada ise psikoloji veya İngilizce olarak psychology yazmasına önem gösterilmeli" dedi.

"BİRÇOK DANIŞMANLIK MERKEZİ KAPATILDI"

Türk Psikologlar Derneği Hukuk Müşaviri Mehmet Ferit Aka da, "Maalesef sayıları her gün artıyor. Şu ana kadar yaptığımız şikayetler sonucunda 8 kişi hakkında hapis ve para cezası verildi. Birçok danışmanlık merkezi kapatıldı. 25 kişi hakkında açılan ceza davaları devam etmekte. 56 kişi hakkında da savcılık soruşturmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.