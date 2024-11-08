Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sahte tapu ve tehditle dolandırıcılığa 9 tutuklama

        Sahte tapu ve tehditle dolandırıcılığa 9 tutuklama

        Ankara'da sahte tapu ve tehditle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 01:50 Güncelleme: 08.11.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahte tapu ve tehditle dolandırıcılığa 9 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ankara Adliyesi'ne sevk edilen 11 zanlı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

        İfade işlemleri sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

        SORUŞTURMANIN DETAYLARI

        Kendilerini devletin yüksek kademelerindeki görevlilerle bağlantılı gibi gösteren şüphelilerin İstanbul ve Antalya'da bulunan Milli Emlak arazilerinin satışını gerçekleştirecekleri vaadiyle 40 milyon lira haksız menfaat sağladıkları tespit edilmişti.

        REKLAM

        Zanlıların aylık altın kotasının yükseltilmesi vaadiyle Ankara'ya çağırdıkları kuyumcu ve oğlundan silah zoruyla 200 bin dolar aldıkları ve sözleşme imzalatarak 400 bin dolar borçlandırdıkları belirlenmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a "ilişki" sorusu!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fenerbahçe, Hollanda'da kayıp!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya gönderme!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Okan Buruk'tan tarihe geçen başarı!
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Gallant'tan dikkat çeken Gazze açıklaması
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Cimbom'dan Avrupa'da 3 gollü zafer!
        Putin'den Trump'a tebrik
        Putin'den Trump'a tebrik
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        Kadınların soyadı düzenlemesinde flaş gelişme!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        PFDK'den Jose Mourinho'ya ceza!
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        "Barışçıl bir şekilde görevimi devredeceğim"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Deniz'in Türkiye'yi seçmesi sürpriz oldu!"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        "Elveda Amerika, seni tanımak güzeldi"
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        Bu eşyaların doğru kullanımları sizi çok şaşırtacak!
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        İşte kalp sağlığını koruyan gıdalar
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        Trump'ın yeniden seçilmesi, hakkındaki davaları nasıl etkileyecek?
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        2024 Mustafa V. Koç ödülü sahibini buldu
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?
        Kadın seçmenler Harris ve Trump'ı nasıl destekledi?