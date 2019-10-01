Atv Ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz’in Osman Hocası olarak sergilediği performans ile izleyicilerinin sevgisini, ilgisini bir kere daha kazanan, 30 yıllık dolu dolu yaşadığı sanat tutkusunu her fırsatta içinde bulunduğu her projede sergileyen usta oyuncu Sait Genay ile ilgili tüm merak ettiklerinizi toparladık bu makalemizde. İşte Sait Genay İle ilgili tüm detaylar.

SAİT GENAY KİMDİR?

Türk dizi ve sinema oyuncusu Sait Genay 20 Mart 1953 (65 yaşında) senesinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim yıllarına sanat ve kültür başkenti İstanbul’da başladı. Liseyi Bakırköy Lisesin’de tamamladıktan sonra tiyatro ve müziğe karşı ilgi duymaya başladı. Bu odak onu İstanbul Belediye Konservatuvarı okumaya ve tiyatro yapmaya zorladı. İstanbul Belediye Konservatuvarından mezun olduktan sonra sanata hayatına ilk olarak, 30 yıllık sanat kariyerine 1992 senesinde Burnumu Keser misiniz? Adlı dizi filmi ile başladı. Hem günümüz modern sanat hayatını hem de Yeşilçam sinemasında yer alan usta sanatçı birbirinden ayrı karakterlere hayat verdi. Sait Geney’i bir çok projelerde, bazen bir dizi oyuncusu, bazen bir sinema filminin en iyi yardımcı erkek karakter oyuncusu ve bazen de bir kısa filmde en uzun hayat rolünü oynarken izledik. Sanat hayatındaki başarısının, bilgi, birikim ve samimiyete dayalı olduğunu belirten usta oyuncu Sait Genay her dönemin sanatçısı olmayı başarmıştır.

1990’lı yıllar Firar, Köşe Kapmaca, Tatlı Kaçıklar ve Kaldırım çiçeği’nin yanı sıra Her Şey Çok Güzel Olacak sinema filmi ile devam etti. Sait Genay 100′e yaklaşan dizi, sinema ve kısa filmde rol aldı. Aşağıda rol aldığı ve reytingi yüksek olan birkaç dizi ve sinema filmlerini paylaştık sizlerle. Hem doksanlı yılların hem de iki binli yılların aranan karakter oyuncusu olan Sait Genay hayatı ve gerçek yaşam öyküsü ile de 30 yılı aşkın sanat kariyerinde daima kendini yenileyen ve bir adım öteye taşıyan aydın sanatçılar arasında oldu.

1,78 cm boyunda, 84 Kg ağırlığında ve balık burcunda olan Sait Genay evlidir. Sanat dolu mutlu yaşamını Yasemin Günay ile birleştirmiştir. Sait Genay ve eşi Yasemin Günay Isparta’da yaşamlarını sürdürmektedirler. Usta sanatçı kısa bir süre önce Isparta’ya yerleşmiştir.

1988 ile 1994 yılları arasında 6 sene boyunca Gönül Ülkü Gazanfer Özcan Tiyatrosu’nda görev aldı. Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda pek çok oyunda yer aldı. 2007 ile 2008 yılları arasında da Duru Tiyatro’da çalıştı.

Son olarak rol aldığı ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi olan Sen Anlat Karadeniz’de ‘Osman Hopalı’ karakterine hayat veriyor Sait Genay. Osman Hoca olarak gönüllere taht kuran, Kaleli Ailesinin gelini Asiye’nin Babası ve başı sıkışanların, dertli olanların dermanı Osman hoca. 30 yıllık dolu dolu yaşadığı sanat kariyerinin ne denli önemli olduğunu sergilediği performansta bir kere daha vurgulamış oluyor.

SAİT GENAY'IN FİLMOGRAFİSİ

Sait Genay Oynadığı Tiyatro Oyunları

Aşk Her Yerde

Dilekçe

İkinci Caddenin Mahkumu

Kuzguncuklu Fazilet

İvan İvanoviç Var Mıydı, Yok Muydu?

Rummuz Goncagül

Yönettiği Bazı Tiyatro Oyunları

Aman Hayret Biraz Gayret

Sait Genay Oynadığı Reytingi Yüksek Bazı Diziler