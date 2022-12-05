Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Altay’a konuk olan Boluspor, rakibine 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ederek, “Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Kapalı savunmayı açmakta zorlandık. Maçın başındaki pozisyonu gol yapsak çok farklı olabilirdi. Bunlara takılmayacağız. 5 tane gol var, bunların hepsinde hakem hatası aramak olmaz. Önümüzdeki maça hazırlanacağız” dedi.