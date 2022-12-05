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Sait Karafırtınalar: “Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik”

Altay’a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından konuşan Boluspor’un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, skorun üzücü olduğunu ifade ederek, “Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik. Bu durumun altından kalkabiliriz” dedi

Sait Karafırtınalar: “Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik”
İHA

Spor Toto 1. Lig’in 16. haftasında Altay’a konuk olan Boluspor, rakibine 5-1 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, rakiplerini tebrik ederek, “Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Kapalı savunmayı açmakta zorlandık. Maçın başındaki pozisyonu gol yapsak çok farklı olabilirdi. Bunlara takılmayacağız. 5 tane gol var, bunların hepsinde hakem hatası aramak olmaz. Önümüzdeki maça hazırlanacağız” dedi.


“Bir sezonda yediğimiz golü bir maçta yedik bizim adımıza üzücü” diyen Karafırtınalar, “Bu durumun altından kalkabiliriz. Takımıma güveniyorum” şeklinde konuştu.

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