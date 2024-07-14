Sakarya'da denize giriş yasağı
Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girişler bir kez daha yasaklandı.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahillerinde, yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini gösteriyor.
Kaymakamlıklarca, elverişsiz şartlar nedeniyle alınan karar doğrultusunda 3 ilçede denize girişlere müsaade edilmiyor
Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşlara uyarıda bulunuyor.
Kentte yaz başından bu yana boğulma vakalarını önlemek için birçok kez denize girişler için yasak kararı alındı.