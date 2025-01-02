Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Yaşar G. (61) idaresindeki traktör, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yaşar G'nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.