Sakarya'da üniversite sanayi işbirliğinde düşük maliyetli glikoz biyosensörü geliştirildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile sanayi işbirliğinde, KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle geliştirilen glikoz biyosensörü maliyeti üçte bire düşürdü.

Diyabet hastalarının parmak ucundan kan alma ihtiyacını ortadan kaldıran proje, "TÜBİTAK TEYDEB 1501 Ar-Ge Proje Desteği" almaya hak kazandı ve ilk prototip KOSGEB desteğiyle üretildi.

Kol bölgesine takılan cihaz, 14 gün boyunca kesintisiz ölçüm yaparak glikoz seviyelerini sürekli takip ediyor, ölçüm verileri mobil uygulama aracılığıyla anlık olarak akıllı telefonlara aktarılıyor.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, projenin üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında yürütüldüğünü ve bilim ürünlerine dönüşen somut çalışma olduğunu söyledi.

Projenin sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltacağını ve yerli çözümleri ortaya koyacak çalışma olduğunu aktaran Sarıbıyık, "Biz, bilimi sahaya taşıyan, ürüne dönüştüren ve insanımıza fayda üreten teknolojileri önemsiyoruz. Bu tür çalışmaları sürekli geliştirmek ve yaygınlaştırmak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Giyilebilir teknolojilerin birçok üniversitede laboratuvar ortamında üretilebildiğini ancak ticarileşme sürecinin zorluk içerdiğini aktaran Yıldız, "Bu süreç, devlet teşviklerinden yararlanmayı, üniversite içindeki AR-GE ekiplerinin uzun vadeli işbirliğini ve iş dünyasının projeye aktif katılımını gerektiriyor. Gerçekçi senaryolarla ilerlemek büyük önem taşıyor. KOSGEB desteğiyle yaklaşık 7-8 yıldır yürütülen çalışmaların yanı sıra üniversitemiz bünyesinde son 2 yıldır yoğun AR-GE faaliyetleri sürdürülüyor. TÜBİTAK'tan alınan TEYDEP 1501 desteği kapsamında Work3 firması tarafından yürütülen projede üniversitemiz akademik danışmanlık ve altyapı desteği sağladı" diye konuştu.

Yıldız, üniversite laboratuvarlarında yürütülen çalışmalarda iş dünyasının katkıları, KOSGEB ve TÜBİTAK'ın destekleri sayesinde daha önce yurt dışından temin edilen birçok teknolojinin artık yerli imkanlarla geliştirilebildiğini vurguladı.

SUBÜ Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zahid Yıldız, çalışmalarını doktora öğrencileriyle Biyomedikal Araştırma Laboratuvarı'nda sürdürdüğünü ve sensörün ticarileşme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında prototipin üç ay içinde tamamlandığını, MDR sertifikasyon sürecinin başlatılacağını ve amaçlarının milyonlarca dolarlık harcamanın yurt içinde kalmasını sağlamak olduğunu belirten Yıldız, "Mevcut alternatiflerde yaklaşık 50 dolar olan maliyeti, yerli üretimle 15 dolar seviyesine, yani rakiplerinin üçte biri düzeyine indirmeyi hedefliyoruz. Tüm yazılım, donanım, sensörler ve yapay zeka tabanlı yönetim sistemi tamamen yerli ve milli olarak tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Work3 Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Ali Lazim da ilk prototipin KOSGEB desteğiyle üretildiğini, ikinci prototipin ise TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle seri üretim ile sertifikasyona hazır hale getirildiğini kaydetti.

Lazim, cihazın kolun arkasına yerleştirilen sensör aracılığıyla iki hafta boyunca şeker seviyesini ölçebildiğini ve veriyi telefona aktardığını anlatarak, yurt dışında benzer ürünlerin 50 dolar civarında satıldığını, hedeflerinin, seri üretim ve sertifikasyon sürecinin ardından cihazı Türkiye piyasasına 15 ila 20 dolar bandında sunmak olduğunu ifade etti.