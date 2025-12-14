Habertürk
        Sakarya'da zincirleme kaza: 12 yaralı

        Sakarya'da, D-650 kara yolunda 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalırken, uzun araç kuyrukları oluştu

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 21.30 sıralarında D-650 kara yolunun Kumbaşı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bilecik istikametinde, 2 TIR, 1 midibüs, 1 kamyonet ve 2 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı.

        Kazada, araçlarda bulunan toplam 12 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

        Kaza sebebiyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yolda oluşan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

