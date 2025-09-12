Sakarya'da olay, dün saat 15.00 sıralarında Karasu ilçesi Yalı mahallesinde bulunan plajda meydana geldi. Plaja gelen kadınlar bir kişinin kendilerinin fotoğraflarını çektiklerini fark etti.

KADINLAR ŞÜPHELİNİN TELEFONUNU ALDI

DHA'daki habere göre kadınlar, fotoğraflarını çektikleri adamın yanına giderken şüpheli elindeki telefondan fotoğrafları silmeye çalıştı. Kadınlar şüphelinin elinden telefonu alarak polise ihbarda bulundu.

VATANDAŞLAR KAÇMASINI ENGELLENDİ

Çevredeki vatandaşların da yardımıyla kaçması engellenen F.A., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Fotoğrafları çeken kadın, şüpheliye tepki gösterdi.

BİRÇOK KADININ FOTOĞRAFI ÇIKTI

Şüphelinin telefonunda yapılan incelemede sahilde çekilmiş birçok kadına ait fotoğraflar ele geçirildi. Fotoğrafı çekilen T.P.’de şüpheliden şikayetçi oldu. F.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.