Sakarya´da tekstil fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü

İsa ÇİÇEK/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde çıkan, imalat bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

3´üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede imalat bölümüne sıçradı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın bir bölümünde büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü İsa ÇİÇEK

2023-08-18 13:47:17