Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya´da tekstil fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya´da tekstil fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsa ÇİÇEK/SÖĞÜTLÜ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Söğütlü ilçesinde, bir tekstil fabrikasının kazan dairesinde çıkan, imalat bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında fabrikada zarar oluştu.

         3´üncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede imalat bölümüne sıçradı. Fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Fabrikanın bir bölümünde büyük zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Söğütlü İsa ÇİÇEK

        2023-08-18 13:47:17

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        Mardin'de vahşet! Demir çubukla öldürdü
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        Uçak havadayken motorundan alevler çıktı!
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        "Ukrayna Moskova'ya İHA'lı saldırı düzenledi"
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Havva'dan 112 gün sonra acı haber geldi!
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Ölü ve yaralılar var! Düğün dönüşü feci kaza!
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        ABD'li kardeşler DNA raporuyla mirasa ortak!
        "En az çeyrek final"
        "En az çeyrek final"
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Gökçen Orhan hayatını kaybetti
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        1 milyon TL ödüle rağmen... Tam 2 ay oldu... Umutlar tükeniyor!
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        İki bakan Togg direksiyonuna geçti
        "Türkleri çok seviyorum"
        "Türkleri çok seviyorum"
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Trafonun bakımına geldiler! Erkek cesedi buldular!
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        İnce tatil
        İnce tatil
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü
        Eminönü'de İETT otobüsü denize düştü

        Benzer Haberler

        11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası, Sakarya'da başladı
        11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası, Sakarya'da başladı
        Sakarya'daki Deprem Kültür Müzesi afetin yıl dönümünde ziyaretçilerini ağır...
        Sakarya'daki Deprem Kültür Müzesi afetin yıl dönümünde ziyaretçilerini ağır...
        Emekli öğretmen 30 yıl önce aldığı arabasını özenle kullanıyor
        Emekli öğretmen 30 yıl önce aldığı arabasını özenle kullanıyor
        Sakarya'da çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe atan zanlı...
        Sakarya'da çuvala koyup şiddet uyguladığı 2 sahipsiz köpeği çöpe atan zanlı...
        Sakarya'da inşaatta yapılan kazıda top mermisi bulundu
        Sakarya'da inşaatta yapılan kazıda top mermisi bulundu
        Sakarya'da 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası düzenlenecek
        Sakarya'da 11. Uluslararası Valilik Kupası Judo Turnuvası düzenlenecek