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        A Milli Hentbol Takımı'nda hedef İtalya maçından avantajlı skorla ayrılmak

        TürkiyeA Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Sakarya'da karşılaşacağı İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Okan Halay, "Amacımız burada ilk ayakta kendimize yakışan bir oyun ve aynı zamanda ikinci maç için avantajlı skor elde etmek. Bunu elde edebilecek güçte olduğumuza inanıyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:35
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        A Milli Hentbol Takımı'nda hedef İtalya maçından avantajlı skorla ayrılmak
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        TürkiyeA Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Sakarya'da karşılaşacağı İtalya maçının hazırlıklarını tamamladı. Başantrenör Okan Halay, "Amacımız burada ilk ayakta kendimize yakışan bir oyun ve aynı zamanda ikinci maç için avantajlı skor elde etmek. Bunu elde edebilecek güçte olduğumuza inanıyoruz" dedi.

        A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2025 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1'inci turunun ilk maçında İtayla ile karşı karşıya gelecek. Milliler, maçın oynanacağı Serdivan Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Ay-yıldızlılarda; başantrenör Okan Halay, kaptan Ramazan Döne ve Baran Nalbantoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        İkinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek istediklerini dile getiren A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, "2025 Dünya Şampiyonası elemelerinde 2 ayaklı maçın 1'inci maçını Sakarya'da, yarın evimizde oynayacağız. Amacımız burada ilk ayakta kendimize yakışan bir oyun ve aynı zamanda ikinci maç için avantajlı skor elde etmek. Bunu elde edebilecek güçte olduğumuza inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızı bunun üzerinde kurduk. İnşallah yarın buradan alnımızın akıyla galibiyetle ayrılacağız" ifadelerini kullandı.

        RAMAZAN DÖNE: DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA GİTMEK İSTİYORUZ

        Dünya Şampiyonası'na katılmak istediklerini belirten takım kaptanı Ramazan Döne "Bugün son bir antrenmanımızı yapacağız. Ufak dokunuşlar yapacağız. Biz hazırız, artık top bizde. Sahaya çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Bu 2 ayaklı maçlarda her zaman ilk maç önemlidir. 2 ayaklı oynayacağımız maçta istediğimiz skorla kazanıp İtalya'ya öyle gitmek istiyoruz. İnşallah bu turnuvanın sonunda Dünya Şampiyonası Finalleri'ne gitmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

        BARAN NALBANTOĞLU: BU GÜZEL EMEĞİ 2 MAÇTA DA GALİP GELEREK TAÇLANDIRMAK İSTİYORUZ

        Yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Baran Nalbantoğlu, "Rakibimiz İtalya, güçlü bir rakip. Son yıllarda Avrupa ekolüne Avrupa hentboluna ayak uydurabilen bir rakip. Yurt dışına giden oyuncuları ekol değişikliğiyle beraber son yıllarda hızlı hentbolu öne çıkıyor. Ama biz de bu ay 2 kere kamp yaparak hücum ve savunma anlamında önlemlerimizi almak için çok çalıştık. Yoğun bir kamp dönemi geçiriyoruz ve kamp döneminin sonuna geldik. Bu güzel çalışmayı, bu güzel emeği 2 maçta da galip gelerek taçlandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

        - Okan Halay'ın açıklamaları

        - Ramazan Döne'nin açıklamaları

        - Baran Nalbantoğlu'nun açıklamaları

        DHA-Spor - Türkiye-Sakarya / Merkez - Ahmet Cüneyt KULAK

        2023-10-31 16:33:32

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