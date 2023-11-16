Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
SAKARYA'nınFerizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
SAKARYA'nınFerizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.
Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin evine, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelinin evi ve aracındaki aramada 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 78 av tüfeği fişeği, 1 esrar öğütme aparatı ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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