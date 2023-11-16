Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

        SAKARYA'nınFerizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAKARYA'nınFerizli ilçesindeki jandarma operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin evine, jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelinin evi ve aracındaki aramada 1 kilo 75 gram kubar esrar, 5 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 3 ecstasy hap, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 78 av tüfeği fişeği, 1 esrar öğütme aparatı ve 10 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sona er...
        Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sona er...
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya Ticaret Borsası
        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasıyla ilgili soruştur...
        Sakarya'da bir fabrikada işçinin yemeğinden fare çıkmasıyla ilgili soruştur...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'daki darbe girişimi davasında 145 sanığın yeniden yargılanması sürü...
        Sakarya'da sahipsiz köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasında
        Sakarya'da sahipsiz köpeğin kadına saldırması güvenlik kamerasında
        Tatar ressam, torun hasretiyle yerleştiği Sakarya'da sanatını sürdürüyor
        Tatar ressam, torun hasretiyle yerleştiği Sakarya'da sanatını sürdürüyor