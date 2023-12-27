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        Sakarya'da 31 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

        SAKARYA'da, jandarmanın durdurduğu 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında işlem başlatıldı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2023 - 12:40
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        Sakarya'da 31 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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        SAKARYA'da, jandarmanın durdurduğu 3 araçta, Suriye ve Afganistan uyruklu 31 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında işlem başlatıldı, 3 organizatör şüphelisi ise gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hendek ve Akyazı ilçelerinde yol uygulaması yaptı. Bu kapsamda şüpheli olduğu değerlendirilerek durdurulan 3 ayrı araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 31 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 2 kadın ve 2 çocuğun da olduğu, Suriye ve Afganistan'dan geldiği belirlenen kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. Göçmenleri Türkiye'ye soktuğu tespit edilen 3 organizatör de gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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