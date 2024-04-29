4 ilde uluslararası uyuşturucu ticareti operasyonunda 19 gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

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