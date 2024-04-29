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        4 ilde uluslararası uyuşturucu ticareti operasyonunda 19 gözaltı

        SAKARYAmerkezli 4 ilde uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:44 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:45
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        4 ilde uluslararası uyuşturucu ticareti operasyonunda 19 gözaltı
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        SAKARYAmerkezli 4 ilde uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 19 şüpheli, gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya, Edirne, Kocaeli ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 1 kilo 278 gram kokain, 1 kilo 915 gram sentetik uyuşturucu, 1 Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 20 şarjör ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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