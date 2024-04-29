İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da başladı

Küçüklükten beri yapmayı istediği okçuluğa yurdun imkan sağlamasıyla katıldığını aktaran Rüveyda Çavşak da "Hocam da bizi antrenmanlarla yarışa hazırladı. Geldik, gayet eğlenceli geçti." diye konuştu.

Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç da turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Suzan Yazıcı Arabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun açılış seremonisiyle başladığını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali başladı.

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