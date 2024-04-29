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        İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da başladı

        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 16:07 Güncelleme: 29.04.2024 - 16:07
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        İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali, Sakarya'da başladı
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        Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da düzenlenen İller Arası Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası Türkiye Finali başladı.

        Sakarya'nın ev sahipliğinde Karasu İlçe Stadı'nda düzenlenen turnuvaya, 19 ilden 115 üniversite öğrencisi katılıyor.

        Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Suzan Yazıcı Arabul, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun açılış seremonisiyle başladığını söyledi.

        Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç da turnuvaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

        Üniversite öğrencisi Seher Avcı, okçuluk sporunda kendisini geliştirmek istediğini belirterek, turnuvanın güzel geçtiğini anlattı.

        Küçüklükten beri yapmayı istediği okçuluğa yurdun imkan sağlamasıyla katıldığını aktaran Rüveyda Çavşak da "Hocam da bizi antrenmanlarla yarışa hazırladı. Geldik, gayet eğlenceli geçti." diye konuştu.

        Turnuva, yarın sona erecek.

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