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        Karasu'da denizde 4 kez hortum çıktı

        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde sabahtan öğle saatlerine kadar 4 kez hortum çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:25
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        Karasu'da denizde 4 kez hortum çıktı
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        SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde sabahtan öğle saatlerine kadar 4 kez hortum çıktı.

        Karasu sahilinde sabah saatlerinden öğlene kadar denizde 4 kez hortum oluştu. Hortum kamerayla görüntülenirken, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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