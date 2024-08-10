Karasu'da denizde 4 kez hortum çıktı

Karasu sahilinde sabah saatlerinden öğlene kadar denizde 4 kez hortum oluştu. Hortum kamerayla görüntülenirken, herhangi bir tehlike oluşturmadan kayboldu.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde denizde sabahtan öğle saatlerine kadar 4 kez hortum çıktı.

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