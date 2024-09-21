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        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)

        TUTUKLANDISakaryaspor BaşkanıGökhan İn'i tokat atarak darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Cengiz Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 20:53 Güncelleme: 21.09.2024 - 20:53
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        Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)
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        TUTUKLANDI

        Sakaryaspor BaşkanıGökhan İn'i tokat atarak darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Cengiz Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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