Sakaryaspor Başkanı İn, darbedildi (3)
TUTUKLANDISakaryaspor BaşkanıGökhan İn'i tokat atarak darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Cengiz Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Sakaryaspor BaşkanıGökhan İn'i tokat atarak darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen Cengiz Şen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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