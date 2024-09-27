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        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde husumetlisi Erol Korkmaz'ı (36) öldüren C.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:25
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        Öldürdüğü husumetlisini daha önce de bıçaklamış
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde husumetlisi Erol Korkmaz'ı (36) öldüren C.Y., adliyeye sevk edildi. C.Y.'nin geçen yıl da Korkmaz'ı bıçakla yaralayıp, 4 ay cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

        Olay, önceki gün sabah saatlerinde Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Remzi Efendi Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Erol Korkmaz, kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Şüpheli, Korkmaz'a defalarca ateş ettikten sonra koşarak uzaklaştı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Korkmaz, çağırılan ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesi, dün Hendek'te toprağa verildi.

        Soruşturma kapsamında polis, silahı ateşleyenin Korkmaz'ın husumetlisi C.Y. olduğunu tespit etti. C.Y., dün yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.Y., bu sabah adliyeye sevk edildi. C.Y.'nin geçen yıl da Erol Korkmaz'ı bıçakla yaraladığı ve 4 ay cezaevinde kaldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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