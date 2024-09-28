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        Sakarya'da TIR dorsesinde 14 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Van'dan İstanbul'a gitmekte olan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 28.09.2024 - 19:10
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        Sakarya'da TIR dorsesinde 14 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
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        SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Van'dan İstanbul'a gitmekte olan TIR’ın dorsesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 organizatörden 2’si tutuklandı.

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Van'dan İstanbul'a gitmekte olan bir TIR'ın dorsesinde kaçak göçmen taşındığı tespit edildi. Takibe alınan TIR, Hendek Organize Sanayi Sitesi mevkisinde durduruldu. Durdurulan TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 14 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı. 

        Kaçak göçmenlerin sınır dışı işlemleri yapılırken, gözaltına alınan 3 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden M.A.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, B.A. ve İ.H.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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